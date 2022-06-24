إزالة الرؤوس السوداء من الانف 13 طريقة لإزالة الرؤوس السوداء من الأنف

إزالة الرؤوس السوداء من الأنف – الرؤوس السوداء (نوع من حب الشباب). يمكن أن تظهر على أنفك وذقنك وصدرك وظهرك وكتفيك. للتخلص من الرؤوس السوداء، من المهم أن نفهم لماذا وكيف تتكون.

هناك الملايين من بصيلات الشعر على جسمك، بما في ذلك وجهك. تحتوي كل بصيلة على خصلة من الشعر وغدة دهنية. عندما يفرز الجلد خلايا الجلد الميتة، تتراكم في المسام وتشكل نتوءًا يسمى كوميدون.

إذا ظل النتوء مغلقًا، فإنه يسمى “الرؤوس البيضاء”، ولكن إذا فتح الجلد حول النتوء وسمح بدخول الهواء، تتشكل الرؤوس السوداء.

ما الذي يسبب البثور على الأنف

تتضمن بعض العوامل المسؤولة عن تكوين الرؤوس السوداء ما يلي

زيادة إنتاج الزيت عن طريق الغدد الدهنية

تراكم البكتيريا المسببة لحب الشباب على بشرتك

تراكم خلايا الجلد الميتة مما يؤدي إلى انسداد بصيلات الشعر

التغيرات الهرمونية أثناء الحيض أو أثناء تناول حبوب منع الحمل مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الزيت في الجسم.

الأدوية مثل الكورتيكوستيرويدات والأندروجينات

من الصعب الابتعاد عن الرؤوس السوداء. ولكن يمكنك التحكم في هذه التأثيرات وعكسها من خلال بعض العلاجات المنزلية البسيطة والنصائح الوقائية وعلاجات الجلد.

في هذا الموضوع سوف نكتشف 13 طريقة لإزالة الرؤوس السوداء من الأنف.

1. قشري وجهك مرتين في الأسبوع

على الرغم من أن التقشير يعتبر قاسياً على بشرتك، إلا أنه يمكن أن يساعد في إزالة الرؤوس السوداء. استخدم مقشرات كيميائية لطيفة تحتوي على أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي (أحماض ألفا هيدروكسي وأحماض بيتا هيدروكسي).

تستخدم هذه الأحماض بشكل شائع لإزالة الرؤوس السوداء لأنها تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة من المسام.

قشري بشرتك بهذه الأحماض مرتين في الأسبوع إذا كانت بشرتك طبيعية وثلاث مرات في الأسبوع إذا كانت بشرتك دهنية. احرصي على ترطيب بشرتك جيدًا بعد كل جلسة تقشير. تذكر أنه لا يمكن استخدام هذه الأحماض بكميات متساوية لجميع أنواع البشرة. لذلك، استشر طبيب الأمراض الجلدية قبل البدء في هذا العلاج.

2. استخدم شرائط مزيل الرؤوس السوداء

إنها طريقة رائعة لإزالة الرؤوس السوداء. تلتصق الأوساخ الموجودة في المسام المسدودة بالشرائط، مما يسهل سحبها للخارج. للحصول على أفضل النتائج، قم برش وجهك مسبقًا لفتح المسام.

يمكنك استخدام شرائط إزالة الرؤوس السوداء مرة واحدة في الأسبوع.

تحذير لا تستخدم هذه الشرائط إذا كانت بشرتك حساسة أو تتناول أدوية موضعية مثل تريتينوين.

3. اغسلي وجهك مرتين في اليوم لتنظيف المسام المتسخة

يساعد غسل وجهك بانتظام كثيرًا في منع تراكم الأوساخ والزيوت في مسامك. اشطفي وجهك في الصباح لإزالة الأوساخ والبكتيريا التي قد تكون تراكمت في الليلة السابقة.

في الوقت نفسه، لا تفركي وجهك كثيرًا لأن ذلك قد يجرد بشرتك من الزيوت الطبيعية. إذا كنت تمارس الرياضة كثيرًا، فتأكد من غسل وجهك على الفور لمنع العرق من انسداد المسام.

4. جهاز بخار للوجه بالمنزل لفتح المسام

يساعد البخار على فتح مسام وجهك، مما يسهل عليك إزالة الرؤوس السوداء. افعل ذلك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

سوف تحتاج 1 وعاء كبير من الماء المغلي منشفة

ماذا تريد ان تفعل خذ وعاءً كبيرًا من الماء المغلي واتكئ عليه. غطي رأسك بمنشفة نظيفة واحتفظي بها لمدة 5 دقائق على الأقل. امسحي وجهك بمنشفة وحاولي استخراج الرؤوس السوداء بها.

افعل هذا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

5. استخدام الرتينويدات الموضعية (لا ينصح به للنساء الحوامل)

الرتينويدات الموضعية عبارة عن كريمات ومستحضرات تحتوي على مشتقات طبية من فيتامين أ. على الرغم من أن الرتينويدات فعالة جدًا في علاج الرؤوس السوداء، إلا أنها تستغرق حوالي 5 أسابيع لبدء مفعولها. يمكن ملاحظة التغييرات الملحوظة فقط بعد 6 أشهر من الاستخدام.

6. قناع الفحم

يمتلك الكربون المنشط القدرة على امتصاص مجموعة متنوعة من المواد. وبالتالي، يمكن أن يساعد في امتصاص الأوساخ والحطام التي تسد المسام، مما يسهل إزالة الرؤوس السوداء. ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي على أن التطبيق الموضعي للفحم المنشط له فوائد للبشرة.

سوف تحتاج 1 ملعقة كبيرة جيلاتين غير منكه 2 ملاعق كبيرة من الماء

ماذا تريد ان تفعل اخلطي ماء الجيلاتين وسخني الخليط لمدة 10 إلى 15 ثانية. عندما يثخن معجون الجيلاتين، أضف الكربون المنشط واخلط جيدًا. ضع المعجون على أنفك واتركه حتى يجف. انزع قناع الفحم الجاف من أنفك واغسل وجهك جيدًا.

ضع هذا القناع 1-2 مرات في الأسبوع.

7. قناع الطين

تم استخدام أنواع مختلفة من أقنعة الطين منذ العصور القديمة لعلاج التهابات الجلد لأنها مليئة بالخصائص المضادة للبكتيريا. يزيل الطين الأوساخ والزيوت من المسام المسدودة. من خلال امتصاص الشوائب من الجلد، يساعد الطين على تنظيف وتنشيط سطح الجلد، مما يقلل من ظهور الرؤوس السوداء.

مكون فعال يمكن استخدامه في علاج حب الشباب والرؤوس السوداء.

بالنسبة لمعظم الناس، يكفي استخدام أقنعة الطين مرة واحدة في الأسبوع. لكن لا تتعدى هذا المعدل حيث يمكن أن يهيج بشرتك.

8. قناع بياض البيض

عندما يتصلب بياض البيض على بشرتك، فإنه يلتصق بمسامك ويساعد على إزالة كل الأوساخ التي تسدها بالرؤوس السوداء.

سوف تحتاج بياض البيضة 2 ملاعق صغيرة عصير ليمون مناديل

ماذا تريد ان تفعل افصل بياض البيض عن الصفار واضربهم في وعاء مع 2 ملعقة شاي من عصير الليمون. ضعي طبقة رقيقة من هذا الخليط حول أنفك مع التركيز أكثر على المناطق ذات الرؤوس السوداء. اترك الطبقة الأولى من الخليط تجف ثم ضع منديلًا على أنفك. ضعي طبقة ثانية من الخليط فوق القماش واتركيها تجف. يمكنك متابعة الطبقة الثالثة إذا كان لديك الكثير من الرؤوس السوداء. بمجرد أن تجف، يمكنك إزالة الأنسجة ذات الطبقات من أنفك، جنبًا إلى جنب مع الرؤوس السوداء. اغسلي وجهك جيدًا للتخلص من رائحة البيض النيء، ويمكنك وضع هذا القناع مرتين في الأسبوع.



9. ماسك الجيلاتين والحليب

الجيلاتين مادة فعالة بيولوجيا لإغلاق الجروح الجلدية. يمكن أن يكون قوامه الفريد مفيدًا في إزالة الرؤوس السوداء. تساعد إضافة الحليب إلى الجيلاتين على موازنة درجة حموضة الجلد والتحكم في إنتاج الزيت الزائد.

سوف تحتاج 1 ملعقة كبيرة جيلاتين غير منكه 2 ملاعق كبيرة من الحليب

ماذا تريد ان تفعل اخلطي الجيلاتين مع الحليب وسخنيه لمدة 10 إلى 15 ثانية في الميكروويف أو في قدر. لا تغلي. ضعي هذا الخليط على أنفك. اترك القناع يجف لمدة 30-40 دقيقة. قشري القناع برفق من حوافه.

يمكنك القيام بذلك 2-3 مرات في الأسبوع.

10. إزالة الرؤوس السوداء من الأنف الليمون والعسل

تم استخدام مزيج من العسل والليمون لعدة قرون لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية. بينما يساعد فيتامين سي الموجود في الليمون على شد مسام الجلد، يعمل العسل كعامل مضاد للبكتيريا ولديه القدرة على محاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب والرؤوس السوداء.

ملحوظة تجنبي هذا العلاج إذا كانت بشرتك جافة أو حساسة لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الجفاف ويسبب الاحمرار والتهيج.

سوف تحتاج نصف ليمونة نصف ملعقة صغيرة عسل

ماذا تريد ان تفعل اعصر نصف ليمونة وأضف العسل إليها. ضعي هذا الخليط على أنفك. يمكنك أيضًا تطبيقه على الوجه بالكامل. اتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

يجب عليك تطبيقه 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

11. صودا الخبز والليمون

يمكن استخدام صودا الخبز كمقشر طبيعي لتنظيف البشرة والقضاء على المسام التي تسبب الرؤوس السوداء. يمكن أن تساعد إضافة عصير الليمون إلى هذا الخليط في شد مسام بشرتك ومنع تكون الرؤوس السوداء.

ملحوظة على الرغم من أن صودا الخبز غير ضارة بشكل عام، إلا أنها قد تسبب تهيجًا للجلد إذا استخدمت بكميات زائدة. لذلك، قم بإجراء اختبار التصحيح قبل استخدامه على وجهك. تجنب هذا العلاج إذا كانت بشرتك جافة أو حساسة لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الجفاف وتسبب الاحمرار والتهيج.

سوف تحتاج 1 ملعقة كبيرة صودا الخبز 1/4 – 1/2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ماذا تريد ان تفعل امزج 1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع ما يكفي من عصير الليمون لتشكيل عجينة سميكة. ضعي هذا القناع على أنفك واتركيه يجف. يمكنك أيضًا وضع العجينة على الوجه بالكامل. اغسلي وجهك جيداً.

القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع.

12. إزالة الرؤوس السوداء من الأنف عصير الصبار

الصبار له خصائص قابضة طبيعية يمكن أن تساعد في تضييق المسام المفتوحة، ومنع تكون الرؤوس السوداء.

سوف تحتاج 1 ملعقة كبيرة من جل الصبار

ماذا تريد ان تفعل دلكي أنفك بالصبار. اتركه يجف قبل غسله بالماء الفاتر.

يجب أن تفعل هذا مرتين على الأقل في اليوم.

13. إزالة الرؤوس السوداء من الأنف تطبيق حمض الساليسيليك

يمكن أن تساعد أحماض الساليسيليك في إذابة الكيراتين الذي يسد المسام، مما يتسبب في ظهور الرؤوس السوداء.

إنه أيضًا مقشر فعال، لكنك سترغب في استخدامه فقط على مناطق الجسم التي بها رؤوس بيضاء أو سوداء. يمكن أن يؤدي استخدامه في جميع أنحاء الجسم إلى تسمم الساليسيلات.