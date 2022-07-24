إزالة الشعر الزائد نهائياً من الجسم بطرق منزلية بسيطة

إزالة شعر الجسم غير المرغوب فِيْه مصدر قلق لكثير من الناس هذه الأيام. لذلك، فإن سوق إزالة الشعر بالليزر ساخن، وكثير من الناس يحَلْون هذه المشكلة بالليزر. ومع ذلك، فإن الآثار الجانبية لليزر ليست قليلة ولا يعمل بالنسبة لبعض الأشخاص، مما يسبب حساسية الجلد وعدم الراحة. الأقنعة المنزلية هِيْ مزيج من الأطعمة التي تؤثر أحيانًا على البصيلات وتضعف جذور الشعر. نشأت هذه الأقنعة من الطب التقليدي وكان لها تأثير مائة بالمائة على بعض الأجسام. بالإضافة إلى المساعدة فِيْ تساقط الشعر، فإن للأقنعة المنزلية أيضًا تأثير إيجابي على صحة البشرة وحيويتها. فِيْ هذا المقال بمجلة دلتا نتعامل مع موضوع إزالة الشعر غير المرغوب فِيْه.

إزالة شعر منزلية بسيطة

جرب مسحوق القهُوة وصودا الخبز!

اخلطي ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ملعقتين كبيرتين من القهُوة، ثم امزجيها مع القليل من الماء لعمل معجون ناعم. ضع العجينة على بشرتك واتركها تجف. إذا كنت تبحثين عن نتائج أفضل، ضعي المعجون على الجلد بشكل دوري أثناء وضع هذا القناع على الجلد. يمكنك استخدام هذا القناع ثلاث مرات فِيْ الأسبوع.

البصل والريحان

يعتبر مزيج البصل والريحان طريقة رائعة للتخلص من الشعر غير المرغوب فِيْه ومن الممكن تمامًا التخلص من الشعر غير المرغوب فِيْه إلى الأبد بهذه الطريقة. يقطع ويخلط بعض أوراق الريحان الطازجة مع اثنين من قشر البصل. ثم ضعيه على أجزاء الوجه التي بها شعر زائد. استخدم هذه الصيغة لمدة شهر للحصول على النتيجة المرجوة.

العسل والليمون والسكر

بدلاً من استخدام الشمع والكريمات التجارية، استخدم مزيجًا من العسل والليمون والسكر لصنع شمع منزلي رائع. امزجي 3 ملاعق كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من عصير الليمون و 6 ملاعق كبيرة من السكر. ضعه فِيْ الميكروويف أو على النار حتى يصبح ساخنًا جدًا ويكتسب قوامًا هلاميًا. بعد أن يبرد، ضع طبقة رقيقة على المنطقة المرغوبة وقم بتغطيتها بقطعة قماش. بعد بضع دقائق، اسحب الشمع فِيْ الاتجاه المعاكس لنمو الشعر. اغسل المنطقة بالماء الدافئ واستخدم منتجات التليين والترطيب لتنعيم البشرة.

الشب وماء الورد

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الشب مع 3 ملاعق كبيرة من ماء الورد. أضيفِيْ بضع قطرات من زيت الزيتون إلى الخليط وضعيه على الشعر الزائد. بعد 20 دقيقة، ضع الخليط مرة أخرى على البقعة واغسلها بالماء البارد بعد التجفِيْف. تأكد من استخدام مرطب بعد غسل بشرتك حتى لا تجفف بشرتك.

الليمون والسكر

اخلطي الليمون والسكر وقليل من الماء. ثم ضعيه على الجزء الخلفِيْ من شفتيك واتركيه على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة. بعد هذا الوقت، قم بإزالته وغسله بالماء البارد. استخدم هذا الخليط مرتين فِيْ الأسبوع لملاحظة تساقط الشعر بشكل ملحوظ.