إزالة شعر الوجه الزائد بدون أي ألم بالفازلين والملح بسهُولة وبطريقة صحية وبمسحة واحدة

تعاني النساء وخاصة الفتيات المقبلات على الزواج من الأساليب التقليدية التي تعمل فِيْ إزالة الشعر لما لها من آثار جانبية منها الشفرات التي تعمل بقصف الشعر وعدم إزالته من جذور الجسم وبالتالي تتسبب فِيْ حدوث آثار جانبية. ظهُور حبوب حمراء، وتشمل هذه الطرق الشمع الذي يزيل شعر الوجه والجسم من الجذور، ولكنه يتسبب فِيْ ظهُور البقع والتصبغ الداكن، ويعمل على سواد الوجه والجسم، وتستخدم بعض النساء كريمات إزالة الشعر التي تحتوي على مواد ضارة. المواد المسببة للحساسية، كل هذه الطرق بعد استخدامها تعمل على ظهُور الشعر فِيْ غضون أيام قليلة، وبعضها يعمل على إزالة الشعر بالليزر مما يكلف الكثير من المال ويسبب الألم.

مكونات لمزيج من الفازلين والملح لإزالة شعر صحي

ملعقتان كبيرتان من الفازلين

ثلاث ملاعق كبيرة من الملح

ملعقتان صغيرتان من الشبة

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد

ملعقة عسل أبيض

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز

ثلاث ملاعق كبيرة من الكركَمْ

ملعقتان صغيرتان من دقيق الحمص

ملعقتان كبيرتان من النشا.

طريقة عمل خليط من الفازلين والملح لازالة الشعر