إزاي تخلي البنت تحبك من كلامك،عندما يريد الانسان أن شابة ما تحبه يجب عليه اختيار الكلام الذي يصف بالغزل والعبارات المعبرة عن الاحاسيس حيث الرسائل والعبارات الرنانة من عوامل الجذب التي تجعل الشابات تجد نفسها منجذبة ناحية الانسان ومن هذه العبارات مثل احس بالإعجاب بك قبل النظر اليك.

كيف تجعل الفتاة تحبك من كلامك

هناك طرق عديدة لامتلاك الشاب لقلب الفتاة، منها الهدايا والنزهات والأخلاق الحميدة، ولكن الطريقة الأنسب لقلب كل الفتيات، بغض النظر عن طبيعتهن، هي الأذن.

كفتاة دائما تحب الكلمات الطيبة، وتلين عند سماعها كلمة ناعمة من شخص تحبه، لذلك سوف نوضح لك التالي كيفية جعل الفتاة تحبك من كلامك بأبسط الطرق

1 خصص لها وقتًا في يومك

الطريقة الأولى التي تساهم في جعل الفتاة تحبك هي أن تخصص دائمًا وقتًا معينًا لها للتحدث، في حالة أن وسيلة الاتصال الوحيدة بينكما هي الهاتف.

لكن يجب أن تكتب لها باعتدال، ولا ترسل رسائل أو تتصل بشكل مبالغ فيه في بداية العلاقة، فهذه من الطرق التي تجعل الفتاة تنفر من الدخول في تلك العلاقة، لأن أول شيء هو ذلك يخطر ببالها في تلك اللحظة أنك غريب أو مزعج.

لذلك في البداية عليك أن تبدأ في الاهتمام بها شيئًا فشيئًا، لتلاحظ مدى تقبلها لك، وبمرور الوقت ستجدها تنتظر مكالمتك المعتادة لها في وقتها الخاص، وستتأخر للتواصل أكثر معك.

2- ابتعد عن الأسئلة السخيفة في حديثك مع الفتاة

أثناء محادثتك مع الفتاة التي تحبها، حاول أن تفتح الباب للمناقشات، وتجنب الأسئلة التي لا تهمها أو الأشياء التي لا تفهمها، مثل قضية سياسية أو حالة الطقس التي تختلف من فتاة إلى أخرى. . يجب أن تحاول معرفة اهتماماتها من أجل فتح باب المناقشة.

كذلك تجنب طرح الأسئلة عليها، سواء كان الجواب بالطبع أم لا، فهذه الأساليب تجعل المحادثة قصيرة وضيقة. الأفضل اختيار الأسئلة التي تفتح الباب للحديث عن أمور كثيرة تتعلق به.

3 اختر رسائلك للفتاة بعناية

من بين الإجابات على سؤال كيف تجعل الفتاة تحبك من كلامك، تأكد من اختيار الرسائل القصيرة التي ترسلها إلى فتاتك.

يمكنها اختيار الرسائل التي تسأل فيها عن صحتها، أو تطمئنها عن يومها من خلال الدراسة أو العمل، ومن الرسائل التي تحبها الفتاة أكثر من غيرها، هي تلك التي تأتي بعد مقابلة مهمة أو امتحان كانت تخافه. ليمر.

4- اسأل عن تفاصيل يومها

الفتيات يعشقن الأحاديث الطويلة وأن يشاركها أصدقاؤهن أو من تحبهم جميع تفاصيل يومها مما يجعل سؤالك عن تفاصيل يومها وسيلة للوصول إلى قلبها. .

5 قل مجاملات للفتاة التي تحبها

تحب الفتاة دائمًا الكلمات الطيبة والمديح من الشخص الذي تحبه، وهذا من الأشياء التي تساهم في دخول قلبها بسهولة. ما عليك سوى الإعجاب بملابسها اليوم بطريقة لائقة ومهذبة، أو التعبير عن إعجابك لاجتياز الاختبار أو أي إنجاز بسيط حققته في اليوم والفترة الماضية.

هذه أمور تساهم في زيادة ثقتها بنفسها، وفي هذه الحالة أنت من يمنحها الشعور بالثقة والسعادة، وهو ما يجعلك عزيزة على قلبها.

6- اختر كلمات إيجابية في حديثك

عليك توخي الحذر أثناء التحدث مع الفتاة التي تحبها لاختيار الكلمات التي تجعلها تشعر بالسعادة والحرص على الحديث، وتجنب استخدام الكلمات السلبية أو غير اللائقة، ومحاولة دعمها في الأشياء التي تحاول تحقيقها في يومها.، حتى لو كانت بسيطة.

ليس عليك أيضًا التحدث مع فتاتك حول الأشياء السيئة التي تحدث في البلد، أو المشكلات التي تمر بها في بداية العلاقة، لذلك لا تأخذ فكرة أنك سلبي. أو شخص كئيب، مثل الفتاة دائما تحب الرجل القوي.

7 استمع إلى الفتاة التي تحبها

من الأشياء التي هي من إجابات السؤال كيف تجعل الفتاة تحبك من كلامك المهم، فالفتاة تحب الاهتمام والشخص الذي يهتم بها في مكانة عزيزة في قلبها عليك أن تدفع لها بعض الانتباه أثناء الحديث معها، وانتبه إلى نبرة صوتك حتى لا تشعر بعدم المبالاة فيما تقوله.

8- استشر فتاتك حول حياتك الشخصية

ومن إجابات سؤال كيف تجعل الفتاة تحبك من كلامك، أن تجعلها شريك حياتك، من خلال استشارتها في أمورك الشخصية، وأخذ رأيها في الفكرة التي تدور في رأسك هذه الأيام، فهذه طرق تزيد من مدى قربك بينكما.

كما أن كل الفتيات يبحثن باستمرار عن رجل شريك الحياة، وليس مجرد حبيب أو صديق، وهذه الطريقة تساهم في زيادة الثقة بينكما، وهي ركيزة العلاقات، وتجعلكِ قادرة على التعرف على طريقتها. من التفكير.

9 كن واضحا في كلامك

أهم ما يجب الانتباه إليه أثناء التحدث مع الفتاة التي تحبها، هو اختيار كلماتك بعناية ووضوح، أي الابتعاد عن كل الكلمات التي لها معنيان. تنكر الفتاة دائمًا أي محادثات غير واضحة، وتتظاهر بعدم فهم الإشارات أو التلميحات.

لذا احرص على اختيار كلمات واضحة وصريحة، والتعبير عن مشاعرك بطريقة مناسبة، حسب التوقيت والشكل المناسبين، وتجنب الكذب لأنه سيفقد الثقة بك إذا علمت، مما يقضي على العلاقة ولا يجعلها قادرة. لكي أحبك.

10 تجنب مقارنتها بأي فتاة أخرى

من إجابات كيفية جعل الفتاة تحبك من كلامك المهم أن الفتاة تحب التميز وأن تتوج في حياة الرجل الذي يحبها، فعليك تجنب مقارنتها بأي فتاة أخرى في حياتك، أو حتى محاولة الحديث عنها أمامها بشكل غير مباشر.

هذه أمور تقلل من ثقتها بنفسها أمامك، وتقلل من شعورها بأنها مميزة في قلبك.

11 شارك تفاصيل حياتك معها

من الطرق التي تجعل الفتاة تحبك من كلامك بسهولة هي أن تجعل الفتاة تشارك يومك معك بالتفصيل، من خلال التحدث معها عن الأشياء المختلفة التي حدثت في اليوم أو التفاصيل التي حدثت لك، وأنها هي. كان في ذهنك طوال اليوم.

من الممكن أيضًا إرسال بعض الصور التي التقطتها في اليوم لتتعرف على كل تفاصيلها. تحب الفتاة معرفة كل شيء كبير وصغير عن الشخص الذي تحبه. الانتباه هو ما يحرك مشاعرها، ويمكنك أن تكتب في الصورة مجاملة أو مغازلة لتجعلها تبتسم.

12 نكت معها بكلمات بسيطة

الرجل الذي يتمتع بروح الدعابة هو الذي يستطيع أن يخطف قلب امرأة بنسبة كبيرة، لذلك من بين أسرار كيفية جعل الفتاة تحبك من كلامك، اختيار بعض الكلمات المضحكة أثناء التحدث معها على الهاتف. أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

يجب أيضًا الحرص على عدم تزييف الدعابة أو المزاح في الوقت الخطأ، فهذه أشياء تجعل الفتاة غير قادرة على الاستمتاع بالحديث، لذا امزح معها بشكل طبيعي.

أثناء المزاح تجنب قول الكلمات الفكاهية حسب طبيعتها أو طريقة حديثها حتى لا تشعرها بعدم الثقة والحزن. يمكنك عمل بعض النكات بطريقة مضحكة، أو قص بعض المواقف المضحكة التي مررت بها في حياتك لترى تضحكها.

13 اختر بعض الكلمات السحرية أثناء التحدث معها

من أسرار كيفية السماح للفتاة أن تحبك من كلامك أن تختار في حديثك مع الفتاة بعض الكلمات التي يكون لها تأثير سحري على الفتاة، بحيث تخطف قلبها بسهولة ويسر، وكأنك تختار مقطع من أغنيتها المفضلة وأرسلها لها برسالة قصيرة.

أو يمكنك أن ترسل لها بعض القصائد عن المغازلة، فالبنات تحب الرجل الرومانسي دائمًا في أقواله وأفعاله، وهذه هي الأشياء التي تجعلها تقع في حبه بسهولة.

14. أنهي المحادثة بلطف

رجل يتحدث دائمًا مع أصدقائه وينهي المكالمة بسرعة وبلا لبس، وهو ما قد تقع فيه مع الفتاة التي تحبها، ويجعلها تنفر من التعامل معك أو التحدث، لذا تأكد من إنهاء حديثك مع الفتاة. بشكل طبيعي ولائق، وأنك تختار بعض الكلمات اللطيفة مثل “أراك غدًا، أو سأتحدث إليك مرة أخرى قريبًا.

لكن في حال كنت تتحدث معها على مواقع التواصل الاجتماعي، في هذه الحالة عليك أن تختار الكلمات التي تنهي بها حديثك بعناية أكبر، كما يجب عليك وضع بعض الرموز التعبيرية البسيطة، لأن الفتيات مثلها وكذلك الأحاديث الكتابية تفعل ذلك. لا تظهر المشاعر كثيرا.

نصائح للتحدث مع فتاة لتقع في حبك

بعد معرفة اسرار كيفية جعل الفتاة تحبك من كلامك ننتقل الى تقديم بعض النقاط التي تساهم في زيادة اللطف في كلامك مع الفتاة مما يزيد من حبك لها في قلبها وهذه الامور هي كما يتبع

يجب أن تكون حنونًا مع الفتاة أثناء المحادثة، وشرح لها أنك تخشى مكان حدوث شيء لها، وحاول دائمًا إظهار شهامتك في محادثتك.

أثناء التحدث إلى الفتاة التي تعجبك على الهاتف، يجب أن تكون مستمعًا جيدًا لها، لذا كن حريصًا على الانتباه إلى كل التفاصيل التي تقولها، حتى لا تشعر بعدم الاهتمام أو الملل من التحدث معها.

حاول ألا تتجاوز الحد أبدًا عندما تتحدث إلى الفتاة التي تحبها، على سبيل المثال، احرص على عدم تجاوز حدودها الشخصية ؛ حتى لا تشعر الفتاة أنك تقيد حريتها أو أن لديك أخلاق فاضحة.

تأكد من إخبار الفتاة بكل خططك للمستقبل، أو الأشياء التي تفكر بها لمستقبلك، لأن الفتاة دائمًا تحب الرجل الطموح.

حاولي استخدام الكلمات اللطيفة أثناء حديثك مع الفتاة، فالفتاة تحب الرجل الرومانسي، ولباقة في اختيار كلماته، ويمكنك اختيار عنوان مناسب لها فقط، فهذا ما يميل إليه قلب الفتاة.

حفظ المواعيد المهمة التي تخبرك بها الفتاة أثناء المحادثة، من الأشياء التي تساهم في زيادة حب الفتاة لك، حاول ألا تنسى أي موعد تخبرك به، وتأكد من تذكيرها بها أو الترحيب بها فيه. .

عليك أن تثق بنفسك بشكل طبيعي، ويجب ألا تكون ثقتك بنفسك متعجرفة، حتى لا تعتقد الفتاة أنك لا تهتم بها.

تأكد من جعل الفتاة تشعر بالتميز في حياتك، ولا تتحدث عن أي علاقات سابقة كانت لديك في بداية علاقتك.

في الكثير من الأوقات لا تقوم الشابات بإظهار احاسيسهن والاظهار عن الحب، لكن هناك مجموعة كبيرة من الدلالات التي تشير الى ذلك، وعليك أن تكون صاحب الملاحظة القوية التركيز حتى تتعرف على هذه الإشارات.