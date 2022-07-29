إسبانيا.. الادعاء يطالب بحبس شاكيرا 8 سنوات و23 مليون دولار غرامة

وطالب ممثلو الادعاء الإسبان، بحسب النجمة الكولومبية شاكيرا، بالسجن ثماني سنوات وغرامة تزيد على 23 مليون يورو (23.51 مليون دولار) فِيْ قضية احتيال ضريبي اتهمت فِيْها بعدم دفع 14.5 مليون يورو.

وتأتي الدعاوى القضائية بعد أن رفضت شاكيرا تسوية قدمها مكتب المدعي العام لإغلاق القضية التي اتهمت فِيْها بالفشل فِيْ دفع الضرائب من 2012 إلَّى 2014، وهِيْ الفترة التي تقول شاكيرا إنها لم تكن تقيم فِيْها فِيْ إسبانيا.

وكان الفريق الإعلامي للفنانة قد أكد أن الأخيرة التزمت دائمًا بجميع التزاماتها الضريبية. وقال إنه ينظر إلَّى القضية على أنها “انتهاك كامل لحقوقه”.

وقال البيان “المغنية واثقة تماما من براءتها وبالتالي لا تقبل التسوية”. لم يتم الكشف عَنّْ شروط الصفقة المقترحة.

واستنكرت شاكيرا “الانتهاك التام” لحقوقها و “الأساليب التعسفِيْة” التي استخدمتها النيابة التي “تصر على المطالبة بالمال” الذي كسبته المغنية خلال جولاتها العالمية ومن برنامج “لافوز” الذي هِيْ هِيْ نفسها. عضوًا فِيْ نسخته الأمريكية فِيْ الولايات المتحدة عَنّْدما لم يكن مقيمًا فِيْ إسبانيا بعد.

كَمْا أكد أنه دفع فِيْ السابق 17.2 مليون يورو إلَّى الخزانة الإسبانية، لذلك لم يعد لديه “أي دين مع وزارة الخزانة لعدة سنوات”.

وتتهم النيابة المطربة بالتهرب من ضرائب قيمتها 14.5 مليون يورو خلال أعوام 2012 و 2013 و 2014، وتؤكد أن شاكيرا تعيش فِيْ إسبانيا منذ 2011، وهُو العام الذي أعلنت فِيْه المغنية علاقتها بلاعب كرة القدم برشلونة جيرارد بيكيه. . لكنها احتفظت بمقرها الضريبي فِيْ جزر البهاما، المصنف كَمْلاذ ضريبي، حتى عام 2015.

ينص قانون الضرائب الإسباني على أن أي شخص يقيم فِيْ إسبانيا لمدة ستة أشهر على الأقل ويوم واحد أو 183 يومًا فِيْ عام معين يجب أن يدفع الضرائب فِيْ إسبانيا، وفقًا لشبكة CNN.

أما بالنسبة لصديقها السابق، جيرارد بيكيه، فقد أقنع نفسه بأن شاكيرا ستغادر برشلونة وتستقر فِيْ ميامي بالولايات المتحدة مع طفليهما، لتجنب المضايقات التي تتعرض لها الآن الطفلين فِيْ إسبانيا.