إستخراج شهادة الثانوية العامة برقم الهوية .moe.gov.sa ، يعتبر التعرف على الطريقة والتي تمكن الأفراد من عملية الحصول على الشهادة الخاصة بالثانوية العامة عبر استخدام رقم الهوية الخاص بالفرد ، مما عملت وزارة التربية والتعليم في المملكة السعودية على اتاحت إمكانية الحصول على شهادة الثانوية العامة برقم الهوية بطريقة إلكترونية ، عبر استخدام نظام نور الإلكتروني، تابعوا معنا .

شهادة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية

تعتبر شهادة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية من أهم الشهادات التي يجب أن يحصل عليها الطالب أو الطالبة في المملكة العربية السعودية، ليتمكن الطالب من الانتقال من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية وهي مرحلة التعليم العالي، والتي تعتمد على الدرجة التي حصل عليها الطالب في الثانوية العامة، نشير إلى أن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية هي الجهة المسؤولة والمشرفة على مراحل التعليم في المملكة العربية السعودية، وتسعى جاهدة لتوفير مستوى تعليمي متميز يساعد يرفع الطلاب مستواهم العلمي وخبراتهم العلمية والعملية. كما تقدم الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية التي توفر على الطلاب الوقت والجهد، مثل الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة وإمكانية إصدار شهادة الثانوية إلكترونياً.

اصدار شهادة الثانوية العامة برقم الهوية

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بإتاحة خدماتها الإلكترونية لطلابها، ومن بين هذه الخدمات إصدار شهادة الثانوية العامة برقم الهوية عبر منصة نور، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى موقع “نور”.

انقر فوق نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم في أسفل الصفحة.

اكتب رقم بطاقة الهوية الوطنية في مكانها.

اكتب رقم التحقق المرئي الذي يظهر على الصورة بشكل صحيح في المساحة المخصصة لها.

انقر فوق الخيار التالي.

حدد خيار التقارير بالضغط عليه.

حدد خيار تقارير النتيجة من القائمة المنسدلة.

اضغط على شهادة الثانوية العامة واستخرجها.

يتم عرض صفحة مع درجات الطالب التي حصل عليها في امتحان الشهادة.

إمكانية طباعة الشهادة أو عرضها بدون طباعة.

طباعة شهادة الثانوية العامة من منصة نور

توفر وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، من خلال نظام نور الخاص بها، خدمة طباعة شهادة الثانوية العامة، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى نظام “نور” الإلكتروني.

انقر فوق تقارير الطلاب.

انقر فوق خيار شهادة الثانوية العامة.

بالنقر على خيار “وقت الطباعة”، سيحفظ الموقع الملف بتنسيق pdf، بحيث يمكن طباعة الشهادة في أي وقت.

كيفية الحصول على الثانوية العامة إلكترونيًا 1444

تتيح وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية الحصول على شهادة الثانوية العامة إلكترونيًا من خلال منصة نور، ويتم ذلك وفقًا للخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور في مكانهما.

الضغط على خيار التحقق المرئي الذي يظهر على الصورة بشكل صحيح في مكانها.

انقر فوق زر تسجيل الدخول.

حدد أيقونة التقارير بالضغط عليها.

انقر فوق خيار التقارير.

انقر فوق خيار تقارير النتيجة من القائمة المنسدلة.

انقر فوق خيار شهادة الثانوية العامة.

انتظر حتى يتم عرض صفحة تحتوي على إجمالي الطالب والدرجات التي حصل عليها.

كيف تحصل على شهادة الثانوية العامة من المدرسة

يمكن للطالب استخراج شهادة الثانوية العامة بالذهاب مباشرة إلى المدرسة حيث يتم سحب ملف الطالب واستخراج الشهادة في حال كانت قديمة من خلال الخطوات التالية

أن يتوجه الطالب إلى شؤون المدرسة على وجه الخصوص إلى مكتب الإدارة التربوية بوزارة التربية والتعليم السعودية.

تقديم طلب للحصول على شهادة الثانوية العامة.

تسليم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

دفع تكاليف الحصول على شهادة الثانوية العامة وتحديد موعد استلام الشهادة.

يمكن للطالب الحصول على الشهادة مباشرة إذا كان الأمر مستعجلاً مع مراعاة دفع رسوم إضافية.

كيفية الحصول على بديل لشهادة الثانوية العامة

هناك عدة طرق يمكن من خلالها الحصول على شهادة بديلة لشهادة الثانوية العامة المفقودة، ويتم ذلك من خلال نظام النتائج الخاص بي والذي يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك إصدار شهادة مقابل فقدان شهادة الثانوية العامة. . هكذا يتم فعل هذا

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي لمنصة النتائج الخاصة بي “”.

حدد خيار الاستبدال التالف أو المفقود من صفحة النظام الأساسي.

اكتب المعلومات المطلوبة على النحو التالي

تحديد قطاع التعليم سواء بنين أو بنات. اكتب الاسم الأول للطالب. اكتب اسم والد الطالب. اكتب اسم جد الطالب. تحديد اسم العائلة. اكتب رقم بطاقة الهوية الوطنية للطالب. أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب. اكتب البريد الإلكتروني للطالب.

اكتب رمز التحقق المرئي الذي يظهر على الشاشة في الحقل المخصص له.

انقر فوق الخيار التالي حتى تظهر شهادة استبدال شهادة الثانوية العامة المفقودة.

رابط الحصول على شهادة الثانوية العامة برقم الهوية. moe.gov.sa

أتاحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية الحصول على شهادة الثانوية العامة برقم الهوية للطلاب والطالبات. يتم ذلك من خلال منصة نور، حيث يتم إدخال رقم هوية الطالب ؛ ثم اتبع الخطوات المذكورة أعلاه، أدناه نرفق رابط استخراج شهادة الثانوية العامة برقم الهوية “”.

إستخراج شهادة الثانوية العامة برقم الهوية .moe.gov.sa ، تعتبر شهادة الثانوية العامة من أهم الشهادات العلمية والتي يهتم بها جميع المواطنين داخل المملكة السعودية ، كونها الباب الوحيد للانتقال الى المرحلة الجامعية ، ومن ثم الاندماج بالاسواق العمل .