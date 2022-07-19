إستخراج نتائج المراسلة 2022 الأن لجميع طلاب الجزائر عبر موقع الديوان الوطني والتكوين والتعليم

مئات الطلاب فِيْ جميع ولايات الجزائر ينتظرون مَوعِد إعلان نتائج مراسلات 2022، حتى يتأكدوا من نتائجهم، خاصة بعد إعلان وزير التربية الوطنية بدولة الجزائر المَوعِد النهائي لإعلان نتائج مراسلات 2022. النتائج، من خلال مؤتمر صحفِيْ عقدته الوزارة قبل أيام، من خلاله، أعلنت فِيْه مَوعِد نتائج مسابقة البيام 2022، وأسماء الطلاب الأوائل، وتم التطرق فِيْ هذه الندوة لمناقشة أهم القرارات. يمكن أن يؤدي إلى تقديم امتحان ناجح وعملية تصحيح وتتبع نتائجك دون أي أخطاء.

نتائج المراسلات 2022

فتح المكتب الوطني الجزائري للتربية والتكوين إمكانية الاطلاع على نتائج مراسلات 2022، خلال شهر يونيو 2022، وعلى الطلاب الذين سبق لهم التسجيل على موقع المكتب الوطني الدخول إلى الموقع مرة أخرى وإدخال رقم التسجيل. وعدد المراسلات بحيث يمكنك الحصول على نتائج التعليم الثانوي بالمراسلة بسهُولة.

تاريخ إعلان نتائج المباراة 2022

بعد أن أكَمْل المتعلمون عن بعد امتحان تحديد المستوى لدورة 2022، سيعلن المكتب الوطني الجزائري للتربية والتكوين عن تاريخ الإعلان عن نتائج مراسلات 2022 لتلك الدورة، والمتوقع أن يتم ذلك إما فِيْ نهاية شهر يونيو الجاري. أو بداية يوليو 2022. سيتم إعلان النتائج من خلال رَابِطْ النتائج الرسمية وزارة التربية الوطنية الجزائرية.

جدير بالذكر أن الاستشارة الإلكترونية لعام 2022 تمت لتسهِيْل عملية استخلاص النتيجة للطلاب وأولياء أمورهم، خاصة فِيْ ظل تفاقم الأزمة الصحية إثر انتشار فِيْروس كورونا مرة أخرى، وكان ذلك ضمن فِيْ إطار اهتمام الحكومة الجزائرية بصحة وسلامة أطفالها، وأشارت التقارير الأولية إلى ارتفاع ملحوظ فِيْ نسبة نجاح الطلاب هذا العام، كَمْا أوضحت الجهات المختصة آليات النجاح فِيْ نتائج المراسلات، حيث ذكرت أن النجاح فِيْ الامتحان بالمراسلة (اختبار المستوى) يتحقق عندما يحصل الطالب على متوسط ​​يساوي أو يزيد عن 10/10، حيث يتم احتساب متوسط ​​درجات امتحان المستوى والعلامة المراقبة المستمرة خلال مراحَلْ الموسم الدراسي

نتابع معكَمْ، أعزائي الطلاب وأولياء الأمور، تطور نتائج الطلاب من مختلف المستويات الدراسية فِيْ الجزائر، حيث من المقرر أن تظهر نتائج مراسلات جميع الطلاب المسجلين فِيْ هذه المرحَلْة الدراسية فِيْ الساعات القليلة القادمة ومن المقرر أن تظهر النتائج رسميًا إلكترونيًا عبر موقع الديوان الوطني للتربية والتدريب.