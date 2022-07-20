إستخراج نتيجة الاساس برقم الجلوس 2022 الأن لجميع الولايات على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية تفاصيل ظهُور النتيجة الأساسية بالجلسة رقم 2022، حيث يهتم الطلاب وأولياء أمورهم فِيْ مختلف ولايات السودان بمعرفة تفاصيل النتيجة للتحقق من معدلات الفصل الدراسي الثاني من هذا العام الدراسي، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية بالفعل عن النتائج فِيْ عدة ولايات بعد الانتهاء رسميًا من جميع عمليات التصحيح وة وة والرقابة لدرجات الطلاب، مما أدى إلى تكثيف عمليات البحث عن الرَابِطْ للتشاور حول النتيجة.، ومن خلال التقرير التالي سوف نشير إلى أهم الروابط لتنزيل بيانات النتائج الأساسية لعام 2022 لجميع الولايات.

النتيجة الأساسية برقم الجلسة 2022

تعمل وزارة التربية والتعليم السودانية الآن على اعتماد النتيجة الأساسية بالجلسة رقم 2022 فِيْ كل ولاية من ولايات السودان على حدة، نظرا لاختلاف توقيت مواعيد امتحانات الصف الثامن 2022 فِيْ كل ولاية عن الأخرى، وظهُور وتعتمد النتيجة على الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق التي اكتملت بالفعل فِيْ العديد من الولايات، وبناءً عليه أعلنت الوزارة أنه سيتم رفع النتائج رسميًا اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022.

الاستعلام عن النتيجة الأساسية بالمقعد رقم 2022، حالة الجزيرة

يعقد خلال الساعات المقبلة من اليوم الاربعاء 20 يوليو مؤتمرا صحفِيْا برئاسة وزير التربية والتعليم السودانى للاعلان عن تفاصيل نتيجة القاعدة بالمقعد رقم 2022 بولاية الجزيرة والتى تضم أكَمْل الإصلاح. وعمليات ة النهائية، ومن خلال ذلك المؤتمر سيتم الإعلان عن أسماء الطلاب. بعد الإعلان عن معدلات النجاح، سيتم تفعيل رَابِطْ الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فِيْ السودان لمساعدة الطلاب فِيْ الحصول على مؤهلاتهم.

خطوات ة نتيجة قانون التأسيس برقم الإدخال 2022

يمكنك التحقق من النتيجة الأساسية مع رقم الإيصال 2022 باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول أولاً إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية .

. ثم انقر فوق رمز “نتيجة الشهادة الأساسية”

يجب كتابة رقم مقعد الطالب

أدخل رمز التحقق.

انقر فوق “بحث”.

ساعات قليلة جدًا تفصلنا عن اعتماد نتيجة التعليم الأساسي من قبل وزارة التربية والتعليم فِيْ السودان، ولهذا يسأل الآلاف من طلاب التعليم الأساسي عن تفاصيل ظهُور النتائج وتفاصيل الاستشارة أيضًا، حتى تتمكن من الحصول على نتيجتك بمجرد ظهُورها، وهذا قدمنا ​​فِيْ سطور هذا المقال كافة تفاصيل استخراج النتائج إلكترونياً.