رابط إستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة “معاش وزارة التضامن الاجتماعي” 400 جنية ،تعتبر من أكثر الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الوزارة لمساعدة المواطنين بتحسين الظروف الإقتصادية وتقليل نسبة البطالة في البلاد ،بالإضافة الى عدد المستفيدين من خدمة تكافل وكرامة بلغ ما يقارب ال2.236.088 أسرة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية وإمكانية التواصل مع الموظفين بسهولة.

رابط للتشاور حول تقاعد التكافل والكرامة

للحصول على طريقة استشارة الرقم الوطني، التضامن والكرامة، حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الخطوات البسيطة التي تسمح للمواطن أو المستفِيْد باستشارة المعاش إلكترونيًا، وذلك من خلال الخطوات التالية:

دخول الموقع الرسمي وزارة التضامن الاجتماعى.

اذهب إلى صفحة برنامج التكافل والكرامة.

انقر فوق علامة التبويب “الاستعلام” فِيْ معاش التضامن والكرامة.

أدخل الرقم الوطني للمواطن المستفِيْد من معاش تضامني وكريم.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن المعاش بعد إدخال البيانات المطلوبة.

إستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

بعد اتباع الخطوات المذكورة أعلاه، سوف يرى المستفِيْد النتيجة فورًا، وللاستعلام عن الدعم المالي يتم تحديد المعلومات التالية

من الممكن معرفة المنطقة والقسم الاجتماعي للمواطن، وكذلك الوحدة الاجتماعية التي تم تسجيله فِيْها.

يظهر اسم المواطن ورقم بطاقة المساعدة النقدية سواء كانت تكافل أو دعم كرامة.

تظهر حالة البطاقة للمواطن سواء كانت مجمدة أو ممكّنة أو معطلة.

فِيْ حالة حدوث ضرر يتوجه المواطن إلى الموقع المذكور أعلاه لتقديم شكواه باستخدام الرقم الوطني، والضغط على زر “تسجيل شكوى”، ويمكن للمشتكي تحديد نوع الشكوى ومن ثم تحديد عنوان السكن التفصيلي.

تظهر نافذة للمبلغ عن المخالفات تلقائيًا على الموقع، فِيْ حال كان المبلغ يمثل العائلات المستفِيْدة من برنامج التكافل والكرامة.

شروط الأهلية للحصول على معاش التكافل والكرامة

بعد توضيح خطوات الرقم الوطني للتكافل والكرامة، نستعرض فِيْ السطور التالية شُروطْ استحقاق معاش التكافل والكرامة، وهِيْ:

من الشُروطْ التي يجب أن يستوفِيْها المستفِيْد من المعاش أن يكون مقيمًا فِيْ المنطقة ومسجلاً برقم بلده أو بلدها.

يجب على كل أسرة إجراء برامج عافِيْة للأطفال من سن سنة إلى ست سنوات مرتين فِيْ السنة.

تتم المحافظة على عائلة مكونة من 3 أطفال تتراوح أعمارهم من 1 إلى 18 عامًا.

عائلة لديها أطفال فِيْ مراحَلْ المدرسة.

عدم حصول المتقدم على معاش تأمين.

عدم وجود حيازة زراعية أو عقارية لأغراض الاستثمار.

رابط إستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة “معاش وزارة التضامن الاجتماعي” 400 جنية كذلك وفرت الخدمة إمكانية دخول المستفيد الى الصفحة الإلكترونية وإجراء التحديث للبيانات بالإضافة الى مطابقة مع الإجراءات والشروط اللازمة لخدمة تكافل وكرامة.