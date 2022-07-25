إسدال الستار على قضية الاتحاد وحمد الله.. و”فِيْفا” ينتقم من النصر

لا يوجد حاليا أي صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي باستثناء الكفاح من أجل النصر مع نادي الاتحاد والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

ولعب حمدالله (31 عاما) فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، حيث سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية، قبل أن تنهِيْ إدارة عائلة معمر عقده. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

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وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، أثار مجلس إدارة النصر القضية مع الفِيْفا، مع إرسال تسجيلات صوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بما فِيْ ذلك مفاوضات بين النجم المغربي ومسؤولي العميد، خلال فترة حماية عقد اللاعب مع اللاعب. قلعة العالم.

* القرار النهائي فِيْ حالة الانتصار على الاتحاد بحمد الله.

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عَنّْ القرار الذي طال انتظاره فِيْ قضية النصر ضد الاتحاد وعبدالرزاق حمدالله.

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وأعلن الصرامي فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر” انتهاء قضية الانتصار على الاتحاد وحمد الله دون عقوبات. وفق.

وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن صدمات الانتصار لم تتوقف فِيْ قضية الحمد الله، بل ستؤدي إلَّى عقوبات دولية جدية ضده. فِيْ سياق معاملة حارس المرمى المصري محمد أبو جبل.

وحصل النصر على توقيع أبو جبل، بعد دخوله المدة الحرة لعقده مع فريق كرة القدم الأول لنادي الزمالك، قبل التراجع عَنّْ الصفقة ؛ وهدد حارس المرمى المصري بإحالة القضية إلَّى الفِيْفا.