إسرائيل توافق على إقامة منطقة صناعية مشتركة على الحدود مع الأردن

يوم الأحد، قررت الحكومة الإسرائيلية إنشاء منطقة صناعية وتوظيف إسرائيلية – أردنية مشتركة على الحدود بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لبيد “اتفقنا فِيْ الحكومة على اقتراحي ووزير التعاون الاقليمي على الاسراع فِيْ اجراءات تنفِيْذ مشروع” بوابة الاردن “منطقة التشغيل والصناعية المشتركة بين اسرائيل والاردن.

وأضاف “بعد 28 عامًا من توقيع اتفاق السلام، نتخذ علاقات حسن الجوار بين البلدين خطوة أخرى إلَّى الأمام”.

وأشار لبيد فِيْ بداية الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية إلَّى أن “التفاصيل النهائية لهذه المبادرة نوقشت الأسبوع الماضي خلال لقائي بالملك عبد الله الثاني فِيْ عمان”.

وقال إن “هذه المبادرة ستزيد من فرص العمل للبلدين وتقوي العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية وتعزز السلام والصداقة بين بلدينا”.

وتابع لبيد “هذه منطقة صناعية مشتركة على الحدود ستسهل المبادرات وتسمح لرجال الأعمال الإسرائيليين والأردنيين بالتواصل المباشر وستخلق مبادرات مشتركة فِيْ التجارة والتكنولوجيا والصناعة المحلية”.

وقعت إسرائيل والأردن اتفاقية سلام عام 1996.

وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا فِيْ الأشهر الماضية.