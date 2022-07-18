إسعاد يونس تعيد أحمد مكي إلَّى السينما بعد غياب 9 سنوات

جمهُور النجم أحمد مكي ينتظر عودته للسينما بعد غياب 9 سنوات منذ آخر أعماله “سمير أبو الليل” الذي عُرض عام 2013، عَنّْدما تعاقد مكي أخيرًا مع عمل سينمائي جديد من إنتاج الفنانة إسعاد يونس. .

وبحسب تقارير إعلامية محلية، سيتم الإعلان عَنّْ تفاصيل الفِيْلم الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث يتم الانتهاء من الاستعدادات، بما فِيْ ذلك ترشيح أبطال محتملين للمشاركة فِيْ العمل، تمهِيْدًا لبدء التصوير.

يشار إلَّى أن مكي قدم فِيْ رمضان الماضي مسلسل “أوي الكبير” تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة هشام إسماعيل، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، ورحمة أحمد، إلَّى جانب مجموعة كبيرة من المشاهدين. الفنانين. .

وحقق المسلسل وقت عرضه نجاحا كبيرا وحظي بإعجاب الجمهُور وإشادة النقاد ونجوم الوسط الفني، وفِيْ ختام الحلقة الماضية تم الإعلان عَنّْ استعداد الفريق لتقديم جزء جديد. . من مسلسلات رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الأخيرة من المسلسل الكوميدي ظهُور الفنان أحمد مكي بطل المسرحية بشخصيته الحقيقية فِيْ المسلسل، فِيْ مشهد يجمع الفنان محمد سلام الذي اعتقل بدلا من هجرس الذي يجسد. دوره فِيْ أحداث العمل.

فِيْ عالم السينما كان آخر أفلامه “سمير أبو النيل” بطولة نيكول سابا ودينا الشربيني وحسين الإمام ومحمد لطفِيْ وبدرية طلبة، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة. .

فِيْلم “لا تراجع ولا استسلام” من إنتاج الشركة العربية لإنتاج وتوزيع الأفلام عام 2010، بطولة أحمد مكي ودنيا سمير غانم وماجد الكدواني وعزت أبو عوف. سيناريو وحوار لشريف نجيب وإخراج أحمد الجندي أحد أشهر أفلام مكي.

وحقق الفِيْلم عَنّْد عرضه أرباحا قياسية بلغت نحو 22.5 مليون جنيه بما يعادل 1.16 مليون دولار.

كشف الفنان المصري فتحي عبد الوهاب، مؤخرًا، عَنّْ فِيْلم عمل مع أحمد مكي للتحضير له قبل توقفه، قائلاً كنا نصنع فِيْلمًا وكان مخرجًا واسمه (عقد) 15 أو 16 عامًا، وتحت. ما هِيْ الظروف التي توقف فِيْها الفِيْلم. سألته عَنّْ ذلك وقال إنه بحاجة إلَّى إعادة كتابته، ولا يزال من الممكن أن يكون فِيْلمًا تجاريًا ويحقق الكثير من الإيرادات “.