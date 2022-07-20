إسماعيل تمر ونادين الراسي يشيدان بأداء قصي خولي فِيْ مسلسل “من إلَّى”

أشاد الفنان السوري إسماعيل تمر والفنانة اللبنانية نادين الراسي بأداء الفنان السوري قصي خولي فِيْ مسلسل “مين تو” من تأليف بلال شحادات وإخراج مجدي السميري.

وأشاد تامر بأداء خولي فِيْ إحدى كواليس الحلقة الخامسة، منوهاً بالتقدير والاحترام الذي كان يجب أن يحظى به خولي لهذه الشخصية، وشكره على أدائه، واصفاً إياه بالتميز، مقارناً إياه بعميد الدراما.

وعلق قائلاً “الشخصية التي تعاملت مع هذا الإنسان العالمي فِيْ المسلسل تحتاج إلَّى الكثير من التقدير والاحترام. أنا عالمي بكل معَنّْى الكلمة. شكراً لك على هذا الأداء، عميد الدراما”. انستغرام.

كَمْا أشادت الفنانة اللبنانية نادين الراسي بأداء خولي، عبر خاصية إنستغرام، حيث علقت عليها “اللهم عظمة قصي” لتقاسم مدح الراسي مع خولي.

يظهر قصي خولي فِيْ المشهد يبكي وينهار، سواء من الظروف السيئة التي يمر بها، أو من اكتشاف حَقيْقَة الفتاة التي يحبها.

يجسد الفنان فِيْ المسلسل شخصية “وليد” الذي يعمل مدرسًا للرياضيات، فهُو شخص هادئ ومسالم لا يحب الوقوع فِيْ المشاكل أبدًا، لكن الظروف حولته إلَّى شخص مختلف تمامًا.

المسلسل من بطولة قصي خولي، فاليري أبو شقرا، ناهد الحلبي، رواد عليو، رامز الأسود، إيهاب شعبان، فادي أبي سمرة، وسام صليبا، وغيرهم من نجوم الدراما السورية واللبنانية.

مسلسل “الوسم 2” للمخرج سيف الدين سبيع، من إنتاج وإشراف قصي خولي.

بطولة قصي خولي، وجوان خضر، وجابر جو خضر، وإسماعيل تمر، وميرفا القاضي، وسيف الدين السبيعي، ورشا بلال، وغيرهم من نجوم الدراما العربية.

فِيْما شاركت الفنانة الراسي مؤخراً فِيْ مسلسل “بيروت 303” للمؤلف سيف رضا حامد، وإخراج إيلي سمعان، وبطولة عابد فهد، وسلافة معمار، ومعتصم النهار، وجيانا عيد، وأمانة والي، وزينة بارافِيْ وغيرهم. نجوم الدراما اللبنانية.