إسماعيل تمر يوثق لحظة لقائه بابنه “تيم”.. وقصي خولي يعلق

شارك الفنان ومغني الراب السوري إسماعيل تمر مع متابعيه لحظة لقائه بابنه “تيم” بعد غيابه، بفِيْديو وثق فِيْه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

فِيْ بداية الفِيْديو، ظهر “تيم” ابن تمر من شرفة المنزل بدعوته لوالده بعد أن رأى “أبي”، بالإضافة إلَّى التصرف النفسي للصبي فِيْ لقاء والده بقربه. البوابة. من المنزل، يحمل باقة من الزهُور ليهديها للفنان تامر، بعد صعوده إلَّى الطابق العلوي.

أهدى ابن تمر والده بالورود عَنّْد لقائه، فكان الفنان يحمل ابنه ويحتضنه بقوة كبيرة وحنان أبوي، تغمره عاطفة تامر العاطفِيْة تجاه ابنه، وتغدق عليه القبلات العفوية.

وثقت تامر عبر الفِيْديو بعض الهدايا التي قدمتها لابنها بمناسبة عودته مثل الدمى والسيارات البلاستيكية وبعض الألعاب للأولاد.

ورافق تامر مقطع الفِيْديو بعبارة “الجميع”، حتى امتلأ مقطع الفِيْديو بتفاعلات وتعليقات جمهُور الفنانة ومتابعيها، الذين عبروا عَنّْ سعادتهم بلقاء الأب وابنه، مشيدين برغبة وحنان الفنانة. الأب لابنه.

وتفاعل عدد من الفنانين فِيْ الكليب الذي تم إصداره، مثل الفنانة السورية صفاء سلطان، وعلقت قائلة “بارك الله فِيْكَمْا بعضكَمْا يارب”، والفنانة مروة الأطرش التي علقت “يا روحي بسم الله … الله يرحمكَمْ اياما حلوة “وكذلك الفنان جابر جو خضر، مهِيْار خضور، مديحة كنيفاتي، حل رجب.

فِيْما شارك الفنان السوري قصي خولي مقطع فِيْديو لتمر ونجله “تيم”، عبر خاصية “الأستوري” على حسابه على إنستجرام، مع تعليق “الله يحمي بعضنا بعضا ويحمي كل طفل لعائلته”. . ”

وفِيْ سياق آخر، تشارك تامر فِيْ مسلسل “نزف” من تأليف جاد الخوري، وإخراج إيلي راموز، وإنتاج “جولد فِيْلم برودكشن” لعام 2022، حيث ستظهر بدور “فراس”، إلَّى جانب الفنانة والمغنية اللبنانية ماريتا. الحلاني الذي يؤدي دور “نسرين” بعلاقة بين الطرفِيْن.

وشوق المتابعين الجدد للمسلسل، عبر منشور على حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث كتب “بقدر ما تبدو قاسياً، جريح، حاد، مؤلم، سأعرف روحك التي لا يعرفها أحد كثيراً. ناهِيْك عَنّْ انتظار قِصَّة فراس ونسرين فِيْ مسلسل نظيف “.