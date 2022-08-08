إسناد تدريس طلاب الصف الرابع بالمدارس الأهلية والعالمية للمعلمات

أمرت وزارة التربية والتعليم بتكليف طالبات الصف الرابع الابتدائي بالمدارس الخاصة والعالمية بتدريس المعلمات بجدة ابتداء من العام الدراسي 1444 هـ.

وأوضحت الوزارة في تعميم أن التوجيه يأتي وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.

تحسين النتائج التعليمية

جاء ذلك في تعميم من وكالة التعليم العام الخاص بالوزارة للمدارس الخاصة والدولية إلى مدير التربية والتعليم بجدة، جاء فيه أن الإذن جاء كمرجع لطلب إسناد التدريس للطالبات إلى معلمات في المدارس الخاصة والعالمية. فتيات المدارس من الصف الأول إلى الصف الثالث الابتدائي، ونظراً للتحسن الذي حققه هذا التطبيق في النتائج التعليمية لطلاب هذه المدارس.

وأوضحت الوزارة أن هذا ينبع أيضًا من الرغبة في مواصلة خلق بيئات محفزة للتعليم والتعلم، ودعم الاستثمار في قطاع التعليم العام الخاص.