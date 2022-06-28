“إس تي سي” توصي بشراء أسهم خزينة بحد أقصى 15 مليون سهم

أعلنت إحدى الشركات عَنّْ موافقة مجلس الإدارة على شراء عدد من أسهم الشركة، بحد أقصى 15 مليون سهم، بمبلغ لا يتجاوز 453 مليون ريال، بهدف تخصيصها لبرنامج الأسْهُمْ التحفِيْزية للموظفِيْن.

قالت شركة الاتصالات السعودية فِيْ بيان لـ “تداول” السعودية اليوم الثلاثاء، إن موافقة مجلس الإدارة تعكس عدد الأسْهُمْ المقترح شرائها، والزيادة المقترحة فِيْ رأس مال الشركة بنسبة 150٪، بناءً على توصية مجلس الإدارة لـ زيادة رأس المال عَنّْ طريق منح الأسْهُمْ.

أوصى مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية برفع توصية للجمعية العامة غير العادية للتصويت وشراء الأسْهُمْ خلال 12 شهرًا من تاريخ الموافقة.

وأوضحت أن نسبة أسهم خزينة الشركة حاليا من إجمالي فئة الأسْهُمْ المشتراة.

سيتم التصويت على هذا القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة، والتي سيتم الإعلان عَنّْها لاحقًا، وفقًا لمتطلبات الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفِيْذاً لقانون الشركات المساهمة المقيدة و بعد استيفاء الشركة لجميع شروط الملاءة المذكورة فِيْ الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفِيْذاً لقانون الشركات المساهمة المقيدة، ويرفع تقرير صادر عَنّْ محاسب الشركة القانوني وفق متطلبات هذه الفقرة.

لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت فِيْ الجمعيات العمومية لمساهمي الشركة، ولن تستحق الأسْهُمْ المخصصة للموظفِيْن أي توزيعات أرباح خلال فترة عقد الشركة.