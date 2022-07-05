إشادة عالمية بأبو بكر.. تحرج إدارة النصر فِيْ تلبية أوامر جارسيا

أشاد المدافع الإسباني فرانسيسكو مونتيرو، مدافع نادي بشيكتاش التركي، بالمهاجم الكاميروني فِيْنسينت أبو بكر المحترف فِيْ صفوف النصر.

وتعاقد النصر مع المهاجم الدولي صيف 2022 على سبيل الإعارة مجانا من نادي بشكتاش التركي وبعقد يمتد حتى صيف 2024.

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أبدى مدافع بشيكتاش فرانسيسكو مونتيرو، خلال مقابلة صحفِيْة مع صحيفة “آس” الإسبانية، إعجابه بمهاجم النصر أبو بكر.

علق فرانسيسكو مونتيرو على سؤال أي لاعب أثار إعجابك، بالرد بالقول “فنسنت أبو بكر، الآن فِيْ السعودية، التقيت به فِيْ سنتي الأولى فِيْ تركيا، وكان وحشًا حقيقيًا، إنه لاعب رائع. . “

يواجه فنسنت أبو بكر حاليا أزمة مع إدارة الفوز، خاصة بعد إعلان المدرب الجديد رودي جارسيا أنه لا يحتاج إلَّى المهاجم الكاميروني.

ورفض المهاجم البالغ من العمر 30 عاما عرض قطر وطالب بمغادرة العالم مجانا والعودة إلَّى أوروبا.

يشار إلَّى أن فِيْنسينت أبو بكر ظهر لنادي النصر فِيْ 27 مباراة، ساهم خلالها بـ 13 هدفًا فِيْ جميع المسابقات، وسجل 9 أهداف، وأحرز أربعة.