إشادة عالمية بالوزير أحمد الخطيب لدوره في تعافي السياحة

أشادت الرئيسة والرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) جوليا سيمبسون بدور وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، قائلة لقد أظهر قيادة قوية خلال فترة وباء COVID-19. القطاع باستثمارات غير مسبوقة وأساليب جديدة في السياحة.

المملكة العربية السعودية تتصدر العالم في انتعاش السياحة

وتابع خلال هذه الأوقات العصيبة لصناعتنا، أدركت حكومة المملكة المتحدة أهمية السفر والسياحة وقادت العالم في تعافيه، ومن خلال قيادتك، سيصبح السفر والسياحة قوة دافعة للاقتصاد السعودي، وهو كذلك حتى أنه من المتوقع أن يتجاوز الأهداف المحددة في خطة رؤية 2030.

قال الموقع الرسمي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، إنه من المتوقع أن ينمو مجال الضيافة في المملكة العربية السعودية بمعدل 11٪ سنويًا خلال العقد المقبل، مما يجعله قطاع السفر والسياحة الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط. شرق. مضيفًا أنه من المتوقع أن تتضاعف العمالة في القطاع بحلول عام 2032.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يتجاوز القطاع مستويات ما قبل الجائحة بحلول العام المقبل، مشيرا إلى أن المملكة ستستضيف القمة العالمية الثانية والعشرين لمركز التجارة العالمي في وقت لاحق من هذا العام.

وتابعت جوليا سيمبسون يسعدني أن المملكة تستضيف القمة العالمية الثانية والعشرين، حيث سنكون قادرين على مواصلة جهودنا لتسليط الضوء على أهمية صناعة السفر والسياحة والتطلع إلى مستقبل السفر.

وأشار إلى أنه قبل الوباء، كانت مساهمة المملكة العربية السعودية في قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي 9.7٪ (291.6 مليار ريال سعودي) في عام 2022.