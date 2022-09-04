إشادة واسعة بالمعيوف رغم أرقامه الضعيفة أمام الفتح

تصدّر هاشتاق “عبدالله المعيوف”، عقب انتهاء مباراة الهلال والفتح، مواقع التواصل الاجتماعي السعودية بعد أن حافظ على نظافة هدف المتصدر للمباراة الثالثة على التوالي.

فاز فريق الهلال لكرة القدم الأول لنادي الهلال على نظيره من الفاتح بنتيجة 1-0 فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلَّى 9 نقاط، متصدرًا جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن، فِيْما تجمد رصيد الفتح عَنّْد 3 نقاط فِيْ المركز السابع.

بعد انتهاء مباراة الفتح والهلال، طالب الهلال الجماهِيْري ووسائل الإعلام بضرورة استدعاء المعيوف للدفاع عَنّْ هدف المنتخب السعودي فِيْ مونديال قطر 2022.

وعلى عكس ما تردد أن المعيوف كان أبرز لاعب فِيْ مباراة الهلال والفتح، احتل حارس الزعيم المركز الخامس من حيث الأفضل فِيْ كتيبة الزعيم مقابل “النموذجي”. حيث حصل على تقييم 7. وسلمان الفراج 7.2، فِيْما يعادل المعوف البليحي 7، بحسب موقع “سوفا سكور” العالمي.

تستعرض سعودي سبورت ارقام عبدالله المعيوف ضد الفتح من خلال الرسم البياني التالي.

المعيوف لعب 90 دقيقة ضد الفتح وأنقذ كرة واحدة ولم يدخل شباكه أي أهداف.

لمس حارس مرمى الهلال الكرة 30 مرة، وصلت تمريراته الصحيحة إلَّى 74٪، وقام بـ19 تمريرة طويلة، منها 9 تمريرة صحيحة.