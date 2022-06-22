إشارة قوية| تردد قناة أون تايم سبورت on time sports الجديد 2022

كتب : مروة صلاح

يتصدر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022، اهتمام مئات الآلاف من عشاق كرة القدم، في مصر، والوطن العربي، حيث تحظى بإعجاب العديد من المواطنين.

حيث يحرص العديد من محبي الساحرة المستديرة، على تحديث تردد قناة أون تايم سبورت 2022، حيث تعد من القنوات الرائدة في مجال كرة القدم.

ويرصد ” أهل مصر”، تردد قناة أون تايم سبورت on time sports، ضمن الخدمات المتنوعة، التي يحرص الموقع على تقديمها لقرائه، على مدار الساعة.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022

يزداد البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022، حيث يحرص الكثير من عشاق المستديرة، على متابعة المحتوى المميز المعروض على شاشتها، حيث تنفرد بعرض مباريات الدوري الممتاز.

ويعد تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات، موضع اهتمام الكثير من المواطنين، حيث تنفرد بعرض المباريات الهامة، والبرامج الرياضية، والتي تقوم بتغطية كافة الأحداث الرياضية محليًا، وعالميًا.

تردد قناة أون تايم سبورت

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الجديد 2022

تردد قناة أون تايم سبورت1 الجديد 10853

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل ترميز 27500

استقطاب أفقي

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022

تردد قناة أون تايم سبورت 2 الجديد 11681

الاستقطاب أفقي

تصحيح الخطأ 5/6

الترميز 27500

تردد قناة أون تايم سبورت 3 الجديد 2022

تردد قناة أون تايم سبورت 3 الجديد 12303

الاستقطاب أفقي

تصحيح الخطأ 5/6

الترميز 27500