إصابة بيتي مارتينيز في ودية النصر وقادش

تعرضت بيتي مارتينيز، لاعبة الفريق الكروي الأول لنادي النصر السعودي، لإصابة في مباراة فريقها ضد قادس الإسباني، في إطار مباريات المونديال الودية.

يلتقي الفريق الكروي الأول لنادي النصر حاليا مع نظيره قاديش، بطريقة ودية، استعدادا للموسم الجديد.

حتى الآن، سيطر التعادل السلبي على أحداث المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين السعوديين النصر وكاديز الإسباني.

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي النصر لمواجهة نظيره الوحدة في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة يوم السبت 27 أغسطس الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 9 مساءا بتوقيت مكة المكرمة.