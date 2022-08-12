إصابة جديدة تضرب صفوف الهلال في ودية نوتنجهام

أصيب لاعب جديد من نادي الهلال السعودي لكرة القدم في مباراة نوتنغهام فورست الودية.

أصيب جانغ هيون سو، مدافع فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، في المباراة الودية بين المتصدر مع نوتنغهام فورست بإنجلترا، والتي أقيمت يوم الجمعة.

جانغ هيون سو أصيب في المباراة وخليفة الدوسري شارك كبديل في المباراة.

حتى الآن، يتقدم فريق الهلال الأول للنادي السعودي، نوتنغهام فورست بستة أهداف مقابل واحد في المباريات الودية للزعيم استعدادًا للموسم الجديد.

ينطلق أول فريق كرة قدم لنادي الهلال الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين ضد الخليج في 25 أغسطس المقبل.