إصابة جديدة في الأهلي قبل مواجهة فيوتشر

تعرضت صفوف الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لإصابة جديدة قبل مواجهة المستقبل في الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام المستقبل يوم الاثنين 12 يوليو الساعة 900 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءا في المملكة العربية السعودية ضمن مباريات الدوري العام على استاد السلام. .

تعرض لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر لإصابة في الركبة خلال مشاركته في مباراة الجونة الأخيرة في الدوري المصري الممتاز.

أقام طاهر محمد طاهر جلسة تأهيلية في الصالة الرياضية على هامش التدريب الجماعي للأهلي الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التدريس بالجزيرة.

وسيخضع اللاعب غدا لفحص طبي قبل التدريب الجماعي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستمر غياب الخمسة أكرم توفيق وعمار حمدي وميشيسوني وبيرسي تاو ومحمود وحيد عن فريق الأهلي لكرة القدم في المباراة القادمة أمام نادي المستقبل بسبب الإصابة.