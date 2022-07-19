إصابة جديدة لبيرسي تاو قبل مواجهة الزمالك

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الأهلي لكرة القدم، ضربة جديدة وموجعة في الساعات الأخيرة قبل المباراة المنتظرة أمام نادي الزمالك في إطار منافسات كأس مصر النسخة الماضية.

اشتكى بيرسي تاو من آلام في المعدة الليلة الماضية، مما تسبب في غيابه عن جلسة تدريب الأهلي استعدادًا لمباراة الزمالك.

وشعر تاو بتحسن كبير في الساعات القليلة الماضية قبل أن يتصل دكتور الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة بالجنوب الأفريقي ويقدم له العلاج اللازم للشفاء التام.

في الفترة الماضية، يعاني تاو من تمزق في العضلة الأمامية، الأمر الذي يهدد بأخذ نسبة كبيرة من المباراة القادمة ضد الزمالك، رغم تحسن حالته.

لكن الجهاز الفني للقلعة الحمراء، من إخراج سواريز، يفضل عدم المخاطرة باللاعب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي للمباراة القادمة أمام الزمالك في أحدث نسخة من نهائي كأس مصر

ينطلق موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس 21 يوليو في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يذاع لقاء الجني الأحمر أمام الزمالك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.