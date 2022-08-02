إصابة جناح النصر السعودي قبل مواجهة مالاجا الودية

وأصيب أيمن يحيى جناح الفريق الأول لنادي النصر السعودي قبل مباراة ملقة التي ستقام في مباراة ودية.

ومن المقرر أن يلتقي أول فريق كرة قدم لنادي النصر ونظيره الإسباني ملقا، يوم الأربعاء 5 أغسطس، في مباراة ودية على أرض المعسكر العالمي بإسبانيا، استعدادًا للموسم الجديد.

وأصيب أيمن يحيى في مباراة الفوز على نظيره الإسباني سرقسطة، والتي انتهت بفوز الأصفر بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة ودية.

يعاني تلميذ النصر السعودي من آلام في “الصفاق” للعضلة الضامة، وتأكد غيابه لمدة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام مع العلاج الطبيعي، ثم يخضع لفحوصات طبية لمعرفة مدى استجابته للعلاج أو يتغيرون. العلاج للتدخل المحلي.