إصابة حارس الهلال السعودي

تعرض عبد الله المعيوف حارس مرمى فريق نادي الهلال السعودي لكرة القدم، لإصابة خطيرة الجمعة.

ولم يشارك عبدالله المعيوف حارس مرمى فريق نادي الهلال السعودي لكرة القدم في الدورة التدريبية التي أقيمت يوم الجمعة.

تغيب المعيوف عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال السعودي يوم الجمعة بسبب التعرض لآلام أسفل الظهر.

من جهته، قرر رامون دياز، مدرب فريق كرة القدم الأول لنادي الهلال، فرض حصص تدريبية صباحية ومسائية خلال التركيز، ابتداء من غد السبت.

أنهى الفريق الكروي الأول لنادي الهلال الموسم الماضي في الدوري السعودي للمحترفين، وحقق لقب الدوري بعد منافسة شديدة مع اتحاد جدة.