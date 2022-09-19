إصابة رومارينيو تثير الجدل.. “هل يغيب عَنّْ كلاسيكو النصر”

كشفت تقارير صحفِيْة، عَنّْ مشاهد جديدة لإصابة البرازيلي رومارينيو، نجم الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، فِيْ إطار استعدادات الفريق لمباراة الكلاسيكو.

يزور الاتحاد نظيره النصر، يوم 2 أكتوبر، على ملعب مرسول بارك بالرياض، فِيْ إطار الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشان السعودي.

اقرأ أيضا “موقف رومارينهُو والاتحاد من الكلاسيكو” .. الامتحانات تكشف

أكد الإعلامي الرياضي محمد المرعبي، أن رومارينيو يحتاج إلَّى فترة راحة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، الأمر الذي يهدد مشاركته فِيْ فوز الكلاسيكو.

وأصيب رومارينهُو، أثناء مشاركته فِيْ مباراة الخليج، قبل فترة الاستراحة التي انتهت بفوز الاتحاد بهدفِيْن حرتين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة الساطعة”، فِيْ الجولة الرابعة. من دوري روشان السعودي (انظر تفاصيل المباراة). .

أرسل رومارينيو رسالة مطمئنة إلَّى جماهِيْر الاتحاد بأن إصابته طفِيْفة وأنه يمكنه المشاركة فِيْ مباراة الكلاسيكو يوم 2 أكتوبر.

وفِيْ سياق متصل، يستعد الاتحاد لخوض مباراة ودية أمام الوحدة الأحد المقبل على ملعب النادي.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق نقطتين عَنّْ الشباب المتصدر، والهلال الوصيف، والنصر فِيْ المركز الرابع، برصيد 9 نقاط

تابعوا نتائج المباراة دقيقة بدقيقة مع سعودي سبورت