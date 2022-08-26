إصابة طفل إثر سقوط جدار أحد المنتزهات في حفر الباطن

أصيب طفل في حي التلال بمحافظة حفر الباطن، إثر سقوط جدار في حديقة بالمديرية خلف فرع وزارة المالية بالمحافظة.

تفاصيل الحادث

وقال عبدالعزيز العنزي إن الحادث وقع في منتصف الليل بينما كان نجله يلعب في الحديقة خلف فرع وزارة المالية مع عدد من الأطفال. لقد صُدموا عندما سقط الجدار على ابنهم البالغ من العمر 11 عامًا. ابن سعود.

وأضاف العنزي تسبب سقوط الجدار في إصابة خطيرة في فخذه الأيسر، فدخل غرفة العمليات وهو الآن مخدر بمستشفى حفر الباطن المركزي بسبب إصابة الجرح.

إشعار للجهات المختصة

وأشار والد الفتى عبد العزيز العنزي، إلى أنه قدم بلاغاً للجهات المختصة، شاكراً رجال الحماية المدنية على سرعة التجاوب والتفتيش على الموقع وحجزهم، والغريب في الأمر أن بلدية حفر الآبار. لم يرد علينا الباطن في نفس اليوم أو اليوم الثاني من الحادث.

وأضاف ثم تم تسليم الموقع بحضوري إلى شخص من الأمانة فذهبت إلى رئيس بلدية حفر الباطن وجلست معه عن الحادث فانتظرنا حتى يخرج ابني من المستشفى. لاستكمال الإجراءات.