إصابة عادل إمام بالزهايمر تشغل بال الجمهُور.. وعائلته غاضبة‎‎

أثار نبأ عرض الفنان المصري عادل إمام أعراض مرض الزهايمر قلق الجمهُور، بعد أن نشر الصحفِيْ محمد الباز هذا الخبر خلال برنامجه التلفزيوني.

وكان الباز قد ادعى أن الإمام البالغ من العمر 82 عامًا يعاني من أعراض مرض الزهايمر وأن حالته الصحية لا تسمح له بالوقوف أمام الكاميرا، وطالب عائلته بإنهاء الجدل حول موضوع اعتزاله التمثيل. . .

لكن المنتج عصام إمام، شقيق الفنانة المصرية، سارع بالرد على هذا الخبر ونفِيْه بالتفصيل، معربًا أيضًا عَنّْ غضبه من الإشاعات الكثيرة التي تطارد الزعيم فِيْ الفترة الأخيرة، مشيرًا إلَّى أن الأسرة أصيبت بالصدمة. لتداول هذه الأخبار المزيفة.

وأكد المنتج أن الزعيم فِيْ صحة جيدة ويقضي حاليا نقاهة، مشيرا إلَّى أن كل ما ذكره الإعلامي المصري محمد الباز غير صحيح.

كَمْا علق قائلاً “لا أعرف لماذا قال ذلك، وقد ادعى سابقًا أن حالته الصحية حرجة، وقد ثبت أيضًا أن هذا غير صحيح. لا اعرف ماذا يريد محمد الباز “.

ولفت إلَّى أن عادل إمام يمر بفترة راحة وطمأنينة، مشيرا إلَّى أنه فِيْ حال نفاد أو دخوله المستشفى لن تخفِيْ الأسرة الأمر وسيكون ذلك معروفا للجميع بغض النظر عَنّْ الإشاعات التي ترددت عَنّْهم. يؤثر سلبًا على القائد وعائلتك وأصدقائك وأحبائك.

وأشار عصام إمام إلَّى أن البحث عَنّْ الترند هُو ما يحفز الكثيرين على أخذ أخبار عَنّْ شقيقه عادل، قائلاً “إنه عليها، سئمنا الشائعات ونرد عليها، كل هذا من أجل الترند”. الكل يريد أن يرى صيحة، عادل كامل، الحمد لله وهُو طيب “.

كَمْا صرح الباز “عَنّْدما يقال إن عادل إمام اعتزل العمل الفني فلن ينقصه شيء، وللمعجبين به الحق فِيْ معرفة حالته الصحية”، مشيرًا إلَّى أنه علم من المقربين منه. أنه يعاني من بعض أعراض مرض الزهايمر.

وتابع “يجب أن نحترم تجربته وسنّه، ولا نثقله بأشياء لا تطاق. لا شيخوخة ولا مرض يمثل نقصًا، وعادل إمام ليس ملكًا لهم، بل ملكًا للجمهُور”.