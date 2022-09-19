حقيقة إصابة عادل إمام بمرض الزهايمر، يعتبر الفنان والممثل المشهور واللامع المصري عادل إمام من ابرز الشخصيات المشهورة والبارزة بجمهورية مصر العربية والتي تداول في الاونة الاخيرة شائعات عبر منصات السوشيال ميديا تشير بإصابة الفنان المصري عادل إمام بمرض الزهايمر وقام شقيقه المخرج عصام إمام بنفي هذه الشائعات واكد ان الفنان عادل إمام سيخرج في عمل فني جديد قريبا وكل الاخبار التي تتدوال باصابته بمرض الزهايمر كلها شائعات ولا صحة لها من الأساس.

عادل امام ويكيبيديا

عادل إمام ممثل مسرحي وسينمائي مصري. ولد عادل إمام في عائلة بسيطة في القاهرة. كان يحب الفن عندما كان صغيرا. أثناء دراسته الجامعية، انتمى إلى المسرح الجامعي، مما ساعده على الانطلاق. بدأ الإمام التمثيل في أدوار صغيرة، لكن نجمه ظهر في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. ولعل أهم أدواره المتبقية في ذاكرة الجمهور هو دوره في فيلم “الواد سيد الشغل” ومسرحية “مدرسة المشاغبين”.

سيرة عادل امام الذاتية

يعتبر عادل إمام من نجوم السينما المصرية من الدرجة الأولى، لذلك نقدم أهم بياناته الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم عادل محمد إمام محمد البخريني.

الاسم التقني عادل إمام.

اللقب القائد.

الميلاد من مواليد السابع عشر من مايو عام 1940 م.

العلامة الفلكية برج الثور

العمر 82 سنة

الولادة من مواليد حي السيدة عائشة / القاهرة.

الاقامة القاهرة، العاصمة المصرية.

الجنسية المصرية.

العقيدة الدينية الإسلام.

الحالة العائلية متزوج.

الزوجة هالة الشلقاني.

الاولاد ثلاثة (رامي، سارة، محمد).

الدرجة العلمية درجة البكالوريوس في الزراعة.

الما الأم كلية الزراعة جامعة القاهرة.

اللغة العربية.

المهنة ممثل سينمائي ومسرح.

سنوات العمل بدأ عادل إمام مشواره الفني عام 1963 م ولا يزال مستمراً حتى الآن.

الثروة تقدر ثروته بنحو مائة مليون دولار.

الجوائز والتكريمات الحاصل على وسام الاستحقاق المصري، والمصنف الوطني للاستحقاق الجنائي، ووسام العلوي.

حقيقة إصابة عادل إمام بمرض الزهايمر

لا صحة للأنباء المتداولة عن إصابة الزعيم عادل إمام بمرض الزهايمر. نفى شقيقه المنتج عصام هذه الأنباء، مؤكدا أن شقيقه الأكبر سيخرج قريبا إلى جمهوره في عمل فني جديد، وأنه لا يعاني من أي أعراض مرضية في الوقت الحاضر، بل يأخذ وقت الراحة والهدوء بعيدًا عن وسائل الإعلام، وجاء تصريح الأخير للرد على الشائعات، خاصة بعد تصريحات الصحفي محمد الباز حول حالة القائد الحرجة، والتي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط السينما العربية. .

مرض الفنان عادل امام

لا يعاني القائد عادل إمام من أي أعراض مرضية في الوقت الحاضر، حيث يتمتع بصحة جيدة وينظر إلى معجبيه من حين لآخر في عمل فني جديد، حيث صرح المقربون منه أن القائد موجود على بداية تصوير عمل فني جديد بعنوان “الوعد وأبوه” وبطولة نجله. أما الأصغر “محمد إمام”، فيشير إلى أن الشائعات تتابع حالة الإمام الصحية من حين لآخر، وكذلك شائعات عن وفاته أو دخوله العناية المركزة أو حتى اعتزاله الفن.

منصات عادل إمام الرسمية

للزعيم عادل إمام حسابات رسمية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويشارك إمام مقاطع فيديو لأعماله الفنية ويحظى بتفاعل جماهيري كبير، وفيما يلي حساباته الرسمية

عادل إمام فيسبوك حسابه لديه أكثر من 18 مليون متابع، وللدخول إلى الحساب مباشرة “”.

عادل امام على انستجرام عدد متابعيه يتجاوز المليون، وللدخول الى الحساب مباشرة “.

يعتبر عادل إمام من ابرز واشهر الشخصيات اللامعة المصرية والتي قدم الكثير من الاعمال الفنية البارزة التي حقق من خلالها شهرة واسعة حول العالم واكتسب قاعدة جماهيرية واسعة للغاية بمختلف العالم وكل الاخبار التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي حول اصابة الفنان المصري عادل إمام بالزهايمر كلها شائعات ولا صحة لها ويبلغ الفنان عادل إمام من العمر 82 سنة ولديه 3 من الابناء وهما محمد ورامي وسارة.