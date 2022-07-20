إصابة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بفيروس كورونا

أصيب إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد.

وخضع الكومي لفحوصات طبية في الأيام الماضية، وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، ليخضع للعزل الصحي ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة للتعافي من المرض.

وتغيب إيهاب الكومي عن المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرا في أحد فنادق القاهرة لتقديم البرتغالي روي فيتوريا كمدير فني للفريق المصري، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

استأجر اتحاد الكرة روي فيتوريا لمدة 4 سنوات وتحديداً حتى عام 2026، ويتضمن العقد حق فيتوريا في إحضار 4 مساعدين أجانب.

وسيتسلم روي فيتوريا مبلغ 2،400،000 يورو سنويًا في مهمته الجديدة مع المنتخب المصري.