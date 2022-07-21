إصابة محمد شريف أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

وأصيب اللاعب محمد شريف، أول لاعب كرة قدم بالنادي الأهلي، أمام نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بين الفريقين حاليا على استاد القاهرة في نهائي كأس مصر.

وشهدت الدقيقة 23 من الشوط الأول شكوى اللاعب محمد شريف من توتر في عضلاته الأمامية، الأمر الذي دفع الجهاز الفني للأهلي بقيادة سواريش إلى الرحيل وسقط اللاعب حسام حسام.

وشهدت الدقيقة الخامسة من الشوط الأول تمريرة عرضية مثالية للاعب سيف الدين الجزيري بعد استغلال خطأ من الشناوي، ورأس زيزو ​​في شباك الأهلي، متقدمًا بهدف الزمالك الأول.

بدأ الأهلي بتشكيل

محمد الشناوي حراسة المرمى.

ياسر إبراهيم .. أيمن أشرف .. علي معلول .. خط دفاع محمد هاني.

عمرو السولية .. حمدي فتحي .. أفشة .. أحمد عبد القادر .. عليو ديانج في وسط الملعب.

خط هجوم محمد شريف.

بينما دخل الزمالك التشكيلات التالية

محمد عوض في المرمى.

حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – حسام عبدالمجيد – احمد فتوح في خط الدفاع.

محمد عبد الغني – الإمام عاشور – سيد عبد الله “نيمار” – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو ​​في وسط الملعب.

سيف الجزيري في خط الهجوم.

الأهلي يسعى إلى مصالحة الجماهير والزمالك يطمح للفوز بالبطولة

في هذه المباراة، يتطلع النادي الأهلي للفوز على غريمه التقليدي الزمالك، والفوز بالبطولة المحلية.

ويأمل الفريق الأحمر في مصالحة الجماهير ضد الفارس الأبيض بعد النتائج السيئة في الفترة الماضية في الدوري العام.

من ناحية أخرى، يسعى الزمالك للفوز بكأس مصر نتيجة إعطاء دفعة قوية للاعبيه خلال الفترة المقبلة.

يشهد الزمالك العديد من المشكلات خلال الفترة الحالية، أبرزها تعليق التسجيلات وخروج أهم لاعبيه.

مركز الفريقين في الدوري المصري

يتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 57 نقطة بفارق 6 نقاط عن منافسه المباشر وبتسع نقاط على منافسه الأهلي.

وخاض الزمالك هذا الموسم 25 مباراة بالدوري، فاز فيها في 15 لكنه خسر 4 وتعادل 3 مرات.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 23 مباراة، وفاز بـ 14 وخسر 3 وتعادل 6.