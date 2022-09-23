إصابة نجم السعودية فِيْ مباراة الإكوادور.. صدمة قبل كأس العالم

تلقى الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة هِيْرفِيْ رينارد ذعرًا مدويًا فِيْ مباراة الإكوادور.

وتقام المباراة الودية بين السعودية والإكوادور فِيْ نويفا لا كوندومينا، ضمن الملعب الأخضر فِيْ إسبانيا، استعدادًا للمشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

مباشر | مباراة السعودية والإكوادور .. “الفرد يستعد لكأس العالم”.

وأصيب ياسر الشهراني جناح المنتخب الوطني خلال الشوط الأول من المباراة.

واضطر الشهراني إلَّى مغادرة ملعب المباراة برفقة الطاقم الطبي، لإثارة قلق الجهاز الفني للأخضر بشأن إصابته، استعدادًا لكأس العالم 2022.

يشار إلَّى أن سلمان الفراج قائد المنتخب الوطني تعرض لإصابة وتغيب عَنّْ تدريبات المجموعة الثلاثاء الماضي، ليغيب عَنّْ مباراة الأخضر أمام الإكوادور، وسط شكوك حول إمكانية الوصول إلَّى المباراة مع الولايات المتحدة. من أمريكا.

القائمة السعودية فِيْ معسكر إسبانيا، واختار رينارد 26 لاعباً من القائمة السعودية لمعسكر إسبانيا، لمواجهة الإكوادور والولايات المتحدة، وهم “محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف. العقيدي، ياسر الشهراني، علي البلاحي، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، حسن التمبكتي، سلطان الغنام “. ، سعود عبد الحميد، احمد بامسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كانو، الرياض الشراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان بحبري، نواف- عابد، هِيْثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كامارا.

ويواجه الأخضر الثلاثاء المقبل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فِيْ المباراة الودية الثانية فِيْ المعسكر الإسباني، قبل انتهاء المعسكر والعودة إلَّى المملكة.

سيلعب المنتخب السعودي بطولة كأس العالم قطر 2022، بين 20 نوفمبر و 18 ديسمبر، حيث يلعب الأخضر فِيْ المجموعة الثالثة إلَّى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

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