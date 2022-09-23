إصابة نجم النصر.. وحَقيْقَة “غيابه” عَنّْ كلاسيكو الاتحاد

أصيب أحد أبرز نجوم فريق النصر الكروي الأول، قبل مواجهة الاتحاد فِيْ بطولة المملكة الكلاسيكية الكبرى.

يستضيف النصر يوم 2 أكتوبر، أول فريق كرة قدم لنادي الاتحاد، فِيْ دوري روشان السعودي 2022-2023.

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ويحتل العلم المركز الرابع فِيْ جدول دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة واحدة عَنّْ العميد قلعة العميد “الثالث”.

إصابة نجم النصر أمام الاتحاد الكلاسيكي

وفِيْ هذا السياق، أعلنت صحيفة الاقتصادية، إصابة النجم الإسباني ألفارو غونزاليس قلب دفاع فريق النصر الأول لكرة القدم.

وكشفت الصحيفة، أن إصابة جونزاليس الذي انضم إلَّى النصر هذا الصيف طفِيْفة ولا تقلق الجماهِيْر قبل الكلاسيكو.

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وأشارت الصحيفة إلَّى أن المدافع الإسباني المخضرم سيكون حاضرا فِيْ كلاسيكو النصر والاتحاد يوم 2 أكتوبر المقبل.