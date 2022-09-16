إصدار عملة معدنية جديدة فِيْ مصر.. مسؤول يكشف أسرار الـ2 جنيه

قالت الحكومة المصرية إنها وافقت على إصدار عملة جديدة فئة 2 جنيه خلال الفترة المقبلة.

قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، فِيْ تصريح صحفِيْ، إن الحصول على الموافقة المبدئية لإصدار عملة جديدة فئة 2 جنيه من مجلس الوزراء المصري جاء لتسهِيْل المواطنين بهدف توفِيْر أكثر من فئة من العملات المساعدة “الفكة”. “.

وافق مجلس الوزراء المصري على إنشاء دار سك العملة المصرية البريطانية فِيْ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 2 مليار جنيه بطاقة إنتاجية سنوية نصف مليار قرص 50٪ منها للتصدير والإصدار. تمت الموافقة على عملة جديدة 2 جنيه.

قال وزير المالية فِيْ مصر، إن إنتاج عملة 2 جنيه لا يعَنّْي إلغاء العملات المتداولة حاليًا، مشيرًا إلَّى استمرار إنتاج نفس الكَمْيات المعتادة من الجنيه ونصف وربع عملات معدنية عَنّْد حوالي 30. مليون جنيه شهريا.

وأضاف “الكَمْيات تزداد خلال المواسم والأعياد والمناسبات، بالإضافة إلَّى العملة الجديدة عَنّْد إصدارها 2 جنيه”.

تصاميم عملة 2 جنيه

كشف اللواء حسام خضر رئيس هِيْئة سك العملة بوزارة المالية فِيْ مصر، أن التصميمات والمواصفات المقترحة تجري مناقشتها بالتنسيق مع البنك المركزي لتحديد مَوعِد الطرح والكَمْيات المنتجة من الجنيهِيْن. الفئة.

وأضاف أن إصدار العملة 2 جنيه يأتي لتسهِيْل حمل التغيير على المواطنين.

وأضاف، فِيْ تصريحات صحفِيْة، أن النعَنّْاع يواصل ضخ مليون جنيه من التغيير فِيْ الأسواق بشكل يومي، حيث يرتفع مع المناسبات والأعياد لتصل إلَّى 40 مليون جنيه شهريًا.

وقال الخبير المصرفِيْ مصطفى بدرة، لـ “العرب اليوم الأخبار”، إن إنتاج العملات المعدنية فئة 2 جنيه يساهم فِيْ زيادة وفرة التغيير فِيْ السوق، ويساعد فِيْ مراقبة القوة الشرائية فِيْ الأسواق.

وأضاف أن العملات المعدنية هِيْ عملات مساعدة لا يتم تداولها على نطاق واسع فِيْ الأسواق.