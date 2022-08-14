إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء للمرحلة الثانية بالرياض غدًا

أعلن برنامج الأراضي البيضاء عن إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء لعام 1444/1445 هـ للدورة الأولى من المرحلة الثانية في مدينة الرياض يوم غد الاثنين، وحث أصحاب الأراضي المهتمين على الشروع في إعادة إعمار أراضيهم. أو الدفع خلال سنة من تاريخ صدور القرار.

تفاصيل دفع الرسوم

وأوضح البرنامج، اليوم، في بيان صحفي، أن مدة سداد حصص الأراضي البيضاء هي عام كامل من تاريخ إصدار الفواتير يتم خلالها دفع الحصة أو إعادة احتلال صاحب الأرض لها. واستكمال بناء المنشآت السكنية عليها عدا الأسوار ونحوها وفق رخصة البناء الصادرة للأرض.

يأتي ذلك في سياق السعي إلى زيادة العرض العقاري للمنتجات العقارية والأراضي العمرانية وتقليل الاحتكار وتحفيز القائمين على إعادة إعمار وتطوير أراضيهم خلال فترة الإذن بالدفع والاستفادة من آليات الدعم المخطط لها. . من قبل الوزارة، مثل لجنة البيع أو الإيجار على الخارطة “وافي” ومركز الإنجاز ووكالة التطوير العقاري ؛ من أجل تسريع وتيرة تنمية الأراضي البيضاء.

أكد البرنامج على أهمية الدفع خلال الفترة المحددة. لتلافي ما يترتب على ذلك من مخالفة بنسبة تصل إلى 100٪ من قيمة الرسم، بالإضافة إلى دفع الرسوم المستحقة. يمكن لأصحاب الأراضي أو دافعي الضرائب الرجوع إلى المعدلات المفروضة عليهم والبدء في الدفع خلال عام واحد من صدور القرار (إصدار الفواتير) في 15/8/2022 من خلال بوابة إلكترونية..

جدول رسوم الأراضي البيضاء

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة حقوق الأراضي البيضاء تشمل ثلاث مراحل تنفيذية، الأولى تشمل الأرض الشاغرة بمساحة (10) آلاف متر مربع فأكثر والتي تدخل في النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية. هي الأرض العمرانية التي تبلغ مساحتها (10) آلاف متر مربع فأكثر، والأرض العمرانية لمالك واحد، وتبلغ مساحتها (10) آلاف متر مربع فأكثر في مخطط داخل المنطقة العمرانية المحددة، والمرحلة الثالثة. هي الأرض العمرانية بمساحة 5000 م 2 أو أكثر، وإجمالي الأراضي العمرانية لمالكها بمساحة 10000 م 2 أو أكثر في مدينة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.