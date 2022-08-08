إصدار نسخة إسلامية من فِيْلم Home Alone.. والبطلة محجبة

هل فكرت يومًا فِيْ مشاهدة فِيْلم Home Alone بطولة ماكولاي كولكين بنسخة إسلامية وبطولة فتاة محجبة ليس عليك التفكير كثيرًا، لقد تم بالفعل.

سيتم عرض النسخة الإسلامية من فِيْلم “المنزل وحده”، بعَنّْوان سوبر حجابي، فِيْ دور السينما فِيْ المملكة المتحدة لدعم حملة بيني أبيل الخيرية الدولية للأيتام.

ومن المقرر عرض الفِيْلم الذي طال انتظاره، بطولة فتاة محجبة، فِيْ 5 مدن بريطانية لندن وبرادفورد وبرمنغهام ومانشستر وجلاسكو، فِيْ الفترة من 19 إلَّى 29 أغسطس.

Super Hijabi تدور حول عبقري التكنولوجيا فِيْ العاشرة من العمر، والديه على وشك الطلاق.

بعد أن سرق اللصوص خزنة عائلتها، تستخدم الفتاة مهاراتها لتعقب الأشرار واستعادة ممتلكات الأسرة قبل أن تجبر الضغوط المالية والديها على إنهاء الأمر.

ووصفت المؤسسة الخيرية الفِيْلم بأنه “نسخة إسلامية” من “البيت وحده” وأضافت أن إنتاجه يعد ثورة فِيْ عالم الأفلام المستوحاة من المسلمين، حيث قال مؤسس الشركة أديم يونس “نحن فخورون جدًا بتقديم فِيْلم من إنتاج مسلمين. ويوزعها المسلمون ”.

وقال يونس إن العروض ستجمع الأموال للمشاريع الخيرية من نوع اليتيم التي تزود الأيتام الضعفاء فِيْ جميع أنحاء العالم بالضروريات الأساسية، بما فِيْ ذلك الزي المدرسي والملابس والكتب.

ويترأس طاقم الفِيْلم الشاعرة والممثلة بونا محمد والكوميدي عمر ريغان.

بالعودة إلَّى فِيْلم Home Alone، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقه قبل 32 عامًا اليوم، ترتبط أحداثه بليلة رأس السنة الجديدة واحتفالات عيد الميلاد، حيث يتجمع أفراد العائلة حول التلفزيون لمشاهدته سنويًا، والاستمتاع بالأجواء الغريبة. البطل “كَيْفَن” مع اللصوص الذين حاولوا اقتحام منزله.

الجدير بالذكر أن فِيْلم Home Alone عُرض لأول مرة فِيْ دور العرض فِيْ نوفمبر 1990، ويدور الفِيْلم حول صبي اسمه “كَيْفَن” فِيْ الثامنة من عمره تركته أسرته فِيْ منزله فِيْ شيكاغو. بمفردهم عَنّْ طريق الخطأ عَنّْدما ذهبوا لقضاء عطلة عيد الميلاد فِيْ باريس. عَنّْدما يستيقظ كَيْفَن، يجد نفسه وحيدًا فِيْ منزل كبير.

حاول كَيْفَن التأقلم والاستمتاع بوقته حتى عادت عائلته إلَّى المنزل، وخلال هذا الوقت كان هناك لصوص يُدعون “هاري لايم ومارفن ميرشانتس” يسرقون منازل الأغنياء، وعَنّْدما اكتشفوا أن كَيْفَن كان وحيدًا فِيْ المنزل. قرروا سرقته، ومن خلال الموقع الرسمي تبدأ الحقائق والنكات الكوميدية.