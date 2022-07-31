إصدار 6 آلاف تأشيرة عمرة خلال 72 ساعة

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن عدد تأشيرات العمرة سجل نموا ملحوظا للموسم الحالي 1444 هـ، حيث تم إصدار أكثر من 6000 تأشيرة عمرة في 3 أيام، متجاوزة 20 ألف تأشيرة صادرة خلال أسبوعين للعمرة، منذ فتح التسجيل. . منتصف الشهر الماضي في ظل التسهيلات والمنصات المنصة الإلكترونية التي تعمل وزارة الحج والعمرة على تطويرها باستمرار بالتعاون مع الجهات المختصة ضمن الجهود المبذولة لتسهيل رحلة وصول الحجاج إلى المملكة، وتقديمها خدمات عالية الجودة للحجاج لأداء العمرة بسهولة ويسر، وإثراء تجربتهم الثقافية والدينية.

التقدم للحصول على تأشيرة والحصول عليها

وذكر أن الحجاج والزوار القادمين من الخارج يمكنهم التقديم ومعرفة طرق الحصول على تأشيرة العمرة من خلال الرابط هنامع امكانية الحصول على حزمة خدمات والدفع الكترونيا ويذكر ان الموقع يتيح امكانية تقديم طلب متضمن بيانات استمارة وزارة الخارجية مع تحديد برنامج رحلة العمرة للحجاج. والزوار من خارج المملكة عبر إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة.

تطبيق العمرهنا

يسهّل تطبيق “عمرة” حجز مواعيد للعمرة وزيارة المسجد النبوي بعد حصول الحجاج الأجانب على تأشيرة دخول، في إطار إجراءات إلكترونية سهلة ويمكن الوصول إليها على مدار 24 ساعة. توفر الوزارة الوصول إلى قائمة الوكلاء المعتمدين من خلال الرابط هنا.