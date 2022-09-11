إضاعة ركلة جزاء.. الأهلي يسقط بفخ التعادل أمام العروبة بدوري يلو

سقط الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي فِيْ فخ التعادل مع مضيفه العروبة، بدون أهداف، فِيْ منافسات الفئة الأولى بالدوري الأصفر.

وبهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الثامن فِيْ جدول الدوري الأصفر بالدرجة الأولى برصيد 5 نقاط بنتيجة أربع مباريات وتعادل ثنائي ضد القيصومة والعروبة وهزيمة لفريق آل. -أخدود وانتصار على الخلود.

وأهدر فريق الأهلي ركلة جزاء فِيْ الدقيقة 38 من الشوط الأول، والتي نفذها المهاجم الجامايكي لويس جرابان.

جدير بالذكر أن المدرب يوسف عَنّْبر دفع باتجاه تشكيل مفاجئ، عَنّْدما دخل مباراة العروبة، بمحترف واحد فقط هُو غرابان، فِيْما جلس الكامروني فرانك كوم والهُولندي هشام فايق والتونسي يوسف العبدلي على دكة الأهلي.

ويدير المدرب يوسف عَنّْبر مؤقتا الفريق الأول لكرة القدم، بانتظار تعيين الرئيس وليد معاذ الأجنبي فِيْ منصب المدير الفني للأهلي.