إضافة المواليد فِيْ برنامج حساب المواطن عند إضافة مولود فِيْ حساب المواطن مَتَّى ينزل

نعلم أنك تتساءل عن كيفِيْة إضافة مواليد فِيْ برنامج حساب المواطن، لذلك نوضح الخطوات الإلكترونية التي وضعتها حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة للاستفادة من الدعم المقدم لحديثي الولادة. برنامج حساب المواطن

كيفِيْة إضافة الولادات فِيْ برنامج حساب المواطن

إذا كنت تبحث عن إجابة لسؤال كيفِيْة إضافة المواليد لحساب المواطن، فاتبع ما يلي

الدخول فِيْ البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

اختر رمز التفاصيل.

انقر فوق بيانات الإحالة.

انقر فوق مربع إضافة شريك جديد.

أدخل جميع بيانات الميلاد فِيْ المربعات المعروضة.

انقر فوق علامة التبويب حفظ.

استشارة حساب المواطن برقم الهُوية

بعد التسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن يمكنك المتابعة والاستفسار من خلال الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك فِيْ برنامج حساب المواطن.

اختر الخدمات الإلكترونية، ثم اسأل عن أهلية حساب المواطن.

اكتب رقم التعريف القومي الخاص بك فِيْ المربع المخصص لذلك.

أدخل رمز التحقق لمواصلة تسجيل الدخول.

انقر فوق مربع الاستعلام وسيتم عرض جميع التفاصيل على الشاشة.

معفى من حساب المواطن

حددت المملكة العربية السَعُودِيْة الفئات المستثناة من دعم برنامج حساب المواطن، وهِيْ كالتالي

الجنسيات غير السَعُودِيْة ومنها زوجة مواطن سعودي لا يحمل الجنسية السَعُودِيْة وكذلك الزوج غير السعودي المتزوج من سعودية.

الأبناء فِيْ حال كان أحد الوالدين غير سعودي.

أن تكون فِيْ سجن مسبقًا أو فِيْ ملجأ حكومي.

كَمْ يدخل الطفل فِيْ حساب المواطن

يحصل الطفل المسجل فِيْ البرنامج على 300 ريال سعودي شهريًا، وهُو الحد الأدنى للمبلغ الذي ينفقه كل فرد ضمن البرنامج.

وتجدر الإشارة إلى أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق وكذلك الدخل الشهري للأسرة المستفِيْدة.

عند إضافة المولود إلى حساب المواطن مَتَّى ينخفض

يتم صرف الدعم فِيْ اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يوافق ذلك اليوم عطلة رسمية.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري إضافة الولادات قبل العاشر من الشهر، حتى يتم النظر فِيْ طلبك وصرف الدعم فِيْ الشهر التالي مباشرة.

كيف يتم تحديث البيانات فِيْ حساب المواطن

يلزم تحديث البيانات فِيْ حالة حدوث تغيير فِيْها، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

أدخل الرَابِطْ الرسمي لمواطن هنا.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق مربع طلب التحرير الكامل.

قم بتحرير البيانات الجديدة وتأكد من صحتها.

انقر فوق إرسال طلب التحديث.

تعد إضافة الولادات إلى برنامج حساب المواطن من الخدمات الحديثة التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، كَمْا يوضح برنامج حساب المواطن طرق إضافة الولادات وتحديث البيانات عبر موقعها الرسمي.

تتم طريقة إضافة المواليد الجدد لبرنامج حساب المواطن من خلال الرَابِطْ الإلكتروني المخصص له وفق الخطوات المذكورة أعلاه، ونخبرك أيضًا بكيفِيْة الاستشارة وتفاصيل كيفِيْة استفادة المواليد الجدد من الدعم الشهري الذي يقدمه البرنامج. لضمان حياة مستقرة.