إضرابات الغلاء.. رسالة غضب من عمال البريد فِيْ بريطانيا

بدأ أكثر من 115 ألف من عمال البريد الملكي البريطاني اليوم الأول من إضراب يستمر أربعة أيام يوم الجمعة

وقالت الشركة، بسبب الخلاف حول الأجور، إنه من المحتمل أن يتسبب فِيْ اضطراب كبير فِيْ خدمات العملاء.

الإضراب هُو الأحدث فِيْ سلسلة من الإضرابات العمالية فِيْ بريطانيا حيث يطالب العمال بأجور أعلى فِيْ مواجهة أزمة تكلفة المعيشة، مع ارتفاع فواتير الطاقة والتوقعات بأن التضخم سيتجاوز 13 فِيْ المائة فِيْ وقت لاحق من هذا العام.

وقال ديف وارد، الأمين العام لنقابة عمال الاتصالات لشبكة سكاي نيوز “سنكافح بأقصى ما فِيْ وسعَنّْا للحصول على زيادة الأجور التي يستحقها أعضاؤنا”.

وقالت رويال ميل إنها عرضت زيادة فِيْ الأجور بنسبة 5.5 فِيْ المائة لأعضاء اتحاد الاتصالات، وهِيْ أكبر زيادة منذ سنوات.

لكن الاتحاد، الذي قال إن الإضراب كان الأكبر فِيْ القطاع هذا الصيف فِيْ بريطانيا، عارض الزيادة وقال إن الشركة قررت رفع الأجور بنسبة 2 فِيْ المائة و 1.5 فِيْ المائة أخرى، مع مراعاة الشروط والأحكام المتغيرة.

حذرت صحيفة Royal Mail هذا الشهر من أنها قد تتكبد خسائر فِيْ المملكة المتحدة فِيْ السنة المالية 2022-2023 إذا استمر الإضراب. ومن المقرر شن مزيد من الإضرابات فِيْ 31 أغسطس / آب و 8 و 9 سبتمبر / أيلول.

قال سيمون طومسون، الرئيس التنفِيْذي لـ Royal Mail، إن الشركة بحاجة إلَّى تغيير ممارساتها التجارية لتعكس حَقيْقَة أنها تقدم الآن طرودًا أكثر من الرسائل وأن سوق تسليم الطرود تنافسية للغاية.

وقال طومسون لراديو إل بي سي “رويال ميل هِيْ شركة يريد المجتمع وجودها … لكننا بحاجة إلَّى هذا التغيير حتى نتمكن من التحول إلَّى تجارة الطرود ونكون قادرين على الازدهار”.

وقال “نريد أن ندفع لفريقنا أكثر. كلما زاد التغيير زادت الأجور”.