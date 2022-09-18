إضراب السكك الحديدية فِيْ أمريكا.. تهديد محتمل لسلاسل التوريد الهشة

توصلت الولايات المتحدة إلَّى اتفاق مبدئي مع العمال لتجنب الإضرابات على خطوط الشحن، مما يخفف الضغط على سلاسل التوريد الهشة.

يبدو أن الاتفاقية المبدئية، التي أُعلن عَنّْها يوم الخميس، تتجنب غارة كانت ستوقف قطارات الشحن فِيْ جميع أنحاء الولايات المتحدة.

لكن القلق بشأن احتمال حدوث مثل هذا الاضطراب يسلط الضوء على مدى هشاشة سلاسل التوريد فِيْ البلاد، بعد عامين ونصف من أزمة فِيْروس كورونا.

أعلن وزير العمل مارتي والش يوم الخميس عَنّْ انفراجة فِيْ المفاوضات، حيث استضاف محادثات بين نقابات تمثل 115 ألف عامل سكك حديدية وأكبر خط سكة حديد فِيْ البلاد.

قبلت النقابات الصفقة، التي قدمت للعمال أجرًا مزدوجًا، وسياسات حضور أكثر مرونة ومزايا أخرى ؛ فِيْ الوقت الذي وصف فِيْه الرئيس جو بايدن الاتفاقية بأنها فوز لعمال السكك الحديدية الذين عملوا خلال الوباء “لضمان حصول العائلات والمجتمعات الأمريكية على الشحنات التي تجعلنا نعمل خلال هذه السنوات الصعبة”.

ومع ذلك، لا تزال الولادات مشوشة ولا تعود بالكامل إلَّى مسارها الصحيح، على الرغم من أن الوباء يبدو أنه انحسر.

وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن تعمل سلاسل التوريد مرة أخرى بسلاسة كَمْا كانت تفعل قبل عصر الإغلاق والتفويضات الخفِيْة.

“لسوء الحظ، لا أرى أي شيء فِيْ العام أو العامين المقبلين من شأنه أن يقلل من عدد الاضطرابات”، هذا ما قالته ليزا أندرسون، خبيرة سلسلة التوريد ورئيس مجموعة LMA الاستشارية ومقرها كاليفورنيا، لـ NPR.

قال جيسون فورمان، الأستاذ فِيْ جامعة هارفارد الذي ترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين فِيْ عهد الرئيس باراك أوباما، إن هناك متسعًا للتفاؤل، لكننا “لم نخرج من المأزق بعد”.

ولكن فِيْ المجالات الرئيسية الأخرى، لا يزال هناك العديد من التجاعيد الخطيرة إلَّى حد ما، مثل ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية ونقص رقائق المركبات الدقيقة، والتي من غير المرجح أن يتم حلها فِيْ أي وقت قريب.

كَمْا جاءت الحرب الروسية الأوكرانية فِيْ أعقاب قرار بكين الصيف الماضي بفرض قيود جديدة على تصدير الفوسفات، وهُو أيضًا عَنّْصر أساسي فِيْ الأسمدة. حتى ذلك الحين، كانت الصين تزود ما يقرب من ثلث الإمدادات العالمية.

وتعرضت مناطق واسعة فِيْ الولايات المتحدة لمزيد من الصدمات المتعلقة بالطقس للزراعة الأمريكية، مثل الجفاف المطول فِيْ كاليفورنيا، والذي قد يتسبب فِيْ قصور بعض المحاصيل ورفع الأسعار.

لذلك، تواجه الولايات المتحدة مجموعة من العوامل التي ستؤثر على سلاسل التوريد بطريقة أو بأخرى تغير المناخ والجفاف والأعاصير والجليد وأحوال الطقس الأخرى.

كَمْا أنها تواجه إضرابات محتملة فِيْ القطاعات التي تدعم سلاسل التوريد، بما فِيْ ذلك الشحن البري والبحري والجوي والسكك الحديدية.

وهناك شيء مرتبط بعوامل خارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يضيق الخناق على السلع الرئيسية المستوردة من الخارج.

أيضًا، هناك شيء متعلق بالأمن السيبراني، حيث أن أزمة اختراق خط أنابيب كولونيا، العام الماضي، لا تزال حاضرة فِيْ أذهان الأمريكيين، مما أدى إلَّى انقطاع إمدادات الوقود فِيْ أكبر شبكة خطوط أنابيب داخل السوق الأمريكية.