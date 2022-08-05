إضراب جديد فِيْ بنوك لبنان.. “مواقف شعبوية” تثير مخاوف القطاع

أزمة جديدة تلاحق لبنان ضمن سلسلة من المعضلات التي تحيط بالبلاد. هذه المرة تأتي الضربة من البنوك اللبنانية التي تخشى الضرر الذي قد تلحقه.

أعلنت جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة، أن المصارف ستبدأ إضرابا اعتبارا من يوم الاثنين، لما وصفته بـ “المواقف المؤذية والشعبوية على حسابها وعلى حساب الاقتصاد”.

وقال البيان ان الجمعية “تجد نفسها مضطرة لتوجيه تحذير عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الوضع الراهن فِيْ قطاع غزة”.

يأتي ذلك فِيْ وقت يتصاعد فِيْه الانهِيْار الاقتصادي فِيْ لبنان فِيْ ظل غياب الحلول التي من شأنها دفع الاقتصاد نحو التعافِيْ من قبل الحكومات اللبنانية فِيْ السنوات الأخيرة.

ويطالب صندوق النقد الدولي، فِيْ مفاوضاته الجارية مع لبنان، بمنحه قروضاً بنحو 3 مليارات دولار، وتنفِيْذ سلسلة من الإصلاحات أبرزها إعادة هِيْكلة القطاع المصرفِيْ وإنشاء هِيْئة رقابية لكهرباء لبنان، بالإضافة إلَّى الحوكَمْة والشفافِيْة، لكنها ما زالت غير مطبقة حتى اليوم.

تحتجز البنوك التجارية أموال المودعين منذ أكثر من عامين، فِيْ حين يعتقد البنك الدولي أن عملية إعادة الهِيْكلة ستتكبد “خسائر فادحة” لمصرف لبنان المركزي والمصارف التجارية.

لبنان يتكبد خسائر فِيْ قطاعه المالي تزيد على 70 مليار دولار، وفِيْ نفس الوقت، فإن احتياطيات البنك المركزي، التي تقول منذ وقت الاحتجاجات، تقول إن احتياطياتها تتناقص بسبب “الوقود”. وإعانات الغذاء “، وفقًا لمجلة فوربس.

وأشار البنك الدولي إلَّى أن استقرار سعر الليرة اللبنانية، التي شهدت انخفاضًا فِيْ قيمتها بأكثر من 90٪، سيؤدي إلَّى انخفاض “حاد” فِيْ ميزانيات المصرف المركزي والمصارف التجارية.

كشفت الأمم المتحدة مؤخراً أن الأزمة الاقتصادية “من صنع الإنسان” فِيْ لبنان – أي الطبقة الحاكَمْة – دفعت أربعة من كل خمسة أشخاص إلَّى هُوة الفقر.

وأضافت المنظمة الدولية أن “العلاقات السياسية مع الجهاز المصرفِيْ منتشرة على نطاق واسع، مما يشير إلَّى مخاوف جدية من تضارب المصالح فِيْ تعاملاتهم مع الاقتصاد ومدخرات الناس”.

وتراجعت الليرة اللبنانية إلَّى أكثر من 30 ألفًا مقابل الدولار، مقابل 1505 ليرة للدولار قبل الأزمة، وسط انقطاع معظم الاحتياجات الأساسية، مثل الوقود والدواء والدقيق والكهرباء.

احتل لبنان المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر البنك الدولي لتضخم أسعار المواد الغذائية، مما يشير إلَّى حجم التحديات التي تنتظر البلد الذي يعاني من أزمة حادة فِيْ أمنه الغذائي.

وذكرت الأمم المتحدة فِيْ تقرير نُشر فِيْ مايو الماضي، أن “سياسات البنك المركزي، على وجه الخصوص، أدت إلَّى الانحدار اللولبي لانخفاض قيمة العملة، وتدمير الاقتصاد، والقضاء على مدخرات حياة الناس”. وخلص التقرير إلَّى أن البنك المركزي وضع الدولة اللبنانية فِيْ “انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان.