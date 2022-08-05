إضراب عام لاتحاد الشغل التونسي.. المَوعِد مجهُول

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، عَنّْ تنظيم إضراب فِيْ القطاع العمومي والخدمة العامة، دون الكشف عَنّْ مَوعِده.

نفذت النقابة العمالية فِيْ 16 يونيو إضرابًا لمدة يوم واحد فِيْ المؤسسات الحكومية للمطالبة بفتح جولة مفاوضات حول زيادة الأجور وتنفِيْذ الاتفاقيات السابقة، بالإضافة إلَّى الإعراب عَنّْ رفضها للإصلاحات التي تتطلبها الحكومة. صندوق النقد الدولي بهدف منح تونس قرضا بقيمة 4 مليارات دولار.

وشدد التبوبي فِيْ كلمته الجمعة على أن النقابة قادمة لنضال تحركات من أجل منافع اجتماعية تهم الشعب التونسي والطبقة العاملة التي تأثرت قوتها بارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية.

وقال الطبوبي فِيْ كلمته أمام أعضاء النقابة “كونوا جاهزين لمحطات النضال القادمة. صحيح أننا لسنا دعاة للإضراب ولكن إذا كتب علينا إضراب سنكون فِيْ مستوى اللحظة التاريخية “.

وأعلن أن مسيرة الاتحاد مستمرة “مهما كانت الهجمات الداخلية والخارجية ومهما كانت المؤامرات ضده”، على حد تعبيره.

وشدد الطبوبي على أن لرئيس الجمهُورية الحق فِيْ الدفاع عَنّْ مشروعه ورؤيته “لأنه منتخب من الشعب والشعب يحكَمْ”.

وحذر الطبوبي من أن البلاد تمر بمنعطف خطير، حيث تمر بفترة صعبة، قائلة “لدينا القدرات الكافِيْة لجعل الربيع التونسي، بشرط أن نتجنب الصراعات”.

وفِيْ هذا السياق دعا الطبوبي “العقل السياسي” إلَّى توحيد الجهُود نحو مشروع وطني يخرج البلاد من المأزق.

وأشار إلَّى أن القضاء يجب أن يكون مستقلا، قائلا إن “دولة بلا قضاء عادل لا يمكن أن تجلب الاستثمار، ولا يمكن الحديث عَنّْ التعددية والديمقراطية فِيْها”.

وأضاف “يجب محاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب التونسي”، فِيْ إشارة إلَّى الإخوان التونسيين والأحزاب الفاسدة.