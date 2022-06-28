إضراب فِيْ المصرف المركزي.. شلل “مالي” يصيب لبنان

قررت نقابة موظفِيْ مصرف لبنان بالإجماع إعلان إضراب تحذيري ليوم واحد يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022.

وعقدت نقابة موظفِيْ مصرف لبنان جمعية عمومية “للتشاور واتخاذ القرار المناسب بشأن الملاحقات القضائية ضد مؤسسة مصرف لبنان وموظفِيْها”، بحسب بيان صادر عَنّْها.

وبينت أنه “بناء على المداولة والتشاور وحرصا على المصلحة العامة وتأمين رواتب وأجور القطاع العام نهاية الشهر، قررت الجمعية العمومية بالإجماع إعلان إضراب تحذيري واحد- إغلاق يوم الثلاثاء 28 يونيو ودعوة الموظفِيْن لأداء وقفة احتجاجية الساعة 11 صباحا “. باحة المركز الرئيسي فِيْ بيروت لمناشدة المعَنّْيين لمعالجة الوضع الجائر الذي يواجه مصرف لبنان وتجنب التصعيد فِيْ المرحلة المقبلة.

وقال البيان إن “الجمعية العمومية فوضت مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الإجراءات القضائية مع الجهات المختصة”.

ويأتي الإضراب اعتراضًا على الإجراءات التي اتخذتها المدعية العامة لجبل لبنان القاضية غادة عون بحق محافظ مصرف لبنان رياض سلامة ونوابه السابقين وكبار المسؤولين والمديرين، والتي يعتبرونها مسيّسة وغير مسيسة. قضائية بحتة.

قال مسؤولون فِيْ نقابة موظفِيْ مصرف لبنان لـ “العرب اليوم الأخبار” إن تحركهم لدعم محافظ مصرف لبنان رياض سلامة وموظفِيْن آخرين بالبنك قد تأخر وخطوة التضامن معهم كان ينبغي أن تتم. منذ زمن بعيد، مشيرة إلَّى أنه بالإضافة إلَّى الملاحقات القضائية بحق الحاكَمْ، هناك استدعاءات أمام القضاء لموظفِيْ البنك المركزي والتعامل معهم بشكل غير لائق، على حد تعبيرهم.

فِيْ ضوء هذا الواقع، قررت نقابة الموظفِيْن الإضراب ليوم واحد، يوم الثلاثاء، معتبرة هذه الخطوة كخطوة تحذيرية، على أن يتبعها بعد أيام قليلة اجتماع تقييمي لمناقشة ما إذا كان هناك تغيير فِيْ الاستخدام وما إذا كان مطلوب تحركات أكبر.

وقالت مصادر فِيْ النقابة إن الإضراب ليوم كامل حظي بدعم هِيْئة الأركان العامة وأن هناك أصوات ارتفعت خلال الجمعية العمومية لإضراب أوسع، لكن أحوال البلاد استدعت مثل هذا القرار، خاصة فِيْ النهاية. من الشهر، ويهتم البنك المركزي بتأمين رواتب القطاع العام وخاصة الجيش.

ومن تداعيات الإضراب على مصرف لبنان توقف منصة التداول الخاصة بالدولار عَنّْ العمل.

ونفت هذه المصادر أن يكون للإضراب علاقة بالة الجنائية وأن الموظفِيْن لم يكن لديهم نية لتعطيل أو عرقلة هذه الة.

وإضراب الموظفِيْن يعَنّْي تعليق الحوالات للخارج، ووقف عمليات المنصة وبيع الدولارات من خلالها، وتعطيل مقاصة الشيكات ووسائل الدفع بين البنوك، وموافقات استيراد القمح والوقود، وغير ذلك من الإجراءات المؤلمة، وشل الحركة المالية بشكل كامل. فِيْ لبنان.

وجه القاضي عون، الخميس الماضي، لائحة اتهام ضد محافظ مصرف لبنان رياض سلامة وجميع من يمثلون فِيْ التحقيق فِيْ جرائم الثراء غير المشروع وغسل الأموال والتزوير والتزييف والاحتيال وصرف النفوذ.

وضمت الدورة ممثلين سابقين عَنّْ سلامة، سعد العَنّْداري، ومحمد بعصيري، وهارتيون صموليان، ورائد شرف الدين، بالإضافة إلَّى المدير العام السابق لوزارة المالية آلان بيفاني، وعدد من موظفِيْ مصرف لبنان ومراقبته. المفوضين. لديهم آخرون.