إطفاء أنوار 200 مبنى تاريخي فِيْ برلين.. تحدي شبح نقص الطاقة

على حافة الهاوية يقف الشعب الألماني وسط محاولات شعبية ورسمية لإنقاذ أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا من الوقوع فِيْ مستنقع نقص الطاقة.

مخاوف متزايدة قبل حلول فصل الشتاء من حدوث أزمة فِيْ مصادر الطاقة فِيْ ظل انعدام الثقة بإمدادات الغاز الروسي.

برلين، التي كانت تحصل على 55 فِيْ المائة من احتياجاتها من الغاز من موسكو، قبل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لم تعد تضمن استمرار هذه الإمدادات التي انخفضت بشكل كبير.

بالإضافة إلَّى المحاولات الرسمية لتوفِيْر مصادر بديلة للطاقة، ظهرت مبادرات شعبية أبرزها مبادرة “الجهد الوطني لتوفِيْر الطاقة فِيْ مواجهة مخاطر النقص”.

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي نصب نفسه نموذجًا يُحتذى به لشعبه، أن مقر إقامته الرسمي فِيْ برلين، قصر بلفِيْو، لن يُضاء ليلًا، إلا فِيْ المناسبات الخاصة مثل الزيارات الرسمية.

قررت مدينة برلين التوقف عَنّْ إضاءة عدد من المعالم والمباني التاريخية، ولن يتم إضاءة حوالي 200 مبنى رمزي، بما فِيْ ذلك عمود النصر وقصر شارلوتنبورغ ومجلس المدينة فِيْ الليل.

ستكون المدينة قادرة على التوفِيْر فِيْ استخدام 1400 جهاز مخصص لإضاءة هذه المواقع

وقالت بيتينا جارسيك (من حزب الخضر)، وهِيْ عضوة مسئولة عَنّْ شؤون البيئة فِيْ برلين “بالنظر إلَّى الحرب فِيْ أوكرانيا والتهديدات الروسية فِيْما يتعلق بسياسة الطاقة، من المهم أن نستخدم طاقتنا بأكبر قدر من العَنّْاية”. تصريح.

وكانت حكومة المستشار أولاف شولتز قد دعت منذ عدة أسابيع إلَّى تعبئة وطنية من أجل توفِيْر الطاقة، التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، بينما قد تنخفض الإمدادات.

تم إطلاق حملة تستهدف المهنيين والأفراد للترويج لممارسات معينة، مثل تقليل تكييف الهُواء فِيْ المباني، واستخدام وسائل النقل العام أو حتى شراء أدوات توفِيْر المياه.

أعلنت العديد من المدن الكبرى فِيْ جميع أنحاء البلاد عَنّْ خطط لتوفِيْر الطاقة.

قبل الحرب على أوكرانيا، كانت ألمانيا تشتري 55 فِيْ المائة من غازها من روسيا، وتم تخفِيْض هذه الحصة فِيْ بداية يونيو إلَّى 35 فِيْ المائة، لكنها تترك البلاد تحت رحمة تخفِيْضات الغاز التي تقررها موسكو.

خفضت شركة الطاقة غازبروم شحنات الغاز إلَّى أوروبا بشكل حاد فِيْ الأسابيع الأخيرة، خاصة عبر خط أنابيب نورد ستريم، الذي كان يعمل فقط بنسبة 20٪ من طاقته يوم الأربعاء.