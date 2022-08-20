إطلاق أضخم برنامج حوكمة في الحرمين والسديس أنا أول من يُحوكم

وستشهد رئاسة الحرمين الشريفين خلال الفترة المقبلة مزيداً من تعظيم مسارات الحوكمة، لتحقيق أعلى معايير الأداء ومؤشرات القياس في إطار خطة التنمية الرئاسية لعام 2024 ورؤية المملكة 2030 في حكومة جميع القطاعات الرئاسة، بعد الإعلان عن أكبر وأكبر هيكل في تاريخ الرئاسة، تم خلاله تمكين المرأة وتويج الشباب، وتعظيم التكنولوجيا والتميز التشغيلي، لرفع جودة الخدمات لتحقيق أعلى مستويات الاهتمام بالزوار الحرمين الشريفين، وإطلاق برنامج الحكم لتحقيق الإبداع، وهو الأكبر من نوعه في رئاسة الجمهورية.

الإنجاز القيادي

قاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس إطلاق برنامج الحوكمة لتحقيق الريادة وتعزيز الإبداع، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف حوكمة الشركات وقياس الأثر لرفع مستوى الأداء وتعزيز نقاط القوة. والإبداع وتحسين النتائج، وهو ما ينعكس في جودة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة.

ينطبق الحكم على الجميع

أكد الرئيس الفريق الشيخ عبد الرحمن السديس أن معايير الحوكمة والجودة والشفافية في نظام العمل الإداري تتوج مفاصل الهيكل التاريخي، بالإضافة إلى تعظيم الرؤية المباركة 2030، وهي هيكل رسم مسار ريادي لرئاسة الجمهورية. في خدمة الحرمين الشريفين، وأعطى زخماً قوياً لرئاسة الجمهورية للعمل وفق تطلعات القيادة الرشيدة نحو تحقيق أهدافها، موضحاً أن قواعد الحكم يجب أن تطبق على الجميع بلا استثناء، ولا سيما على الرئيس العام نشر ثقافة الشفافية ودعم المتميزين ومحاسبة التقصير.

الهدف من المشروع

يهدف مشروع تطبيق الحوكمة، الذي رغب الرئيس العام في منحه المزيد من التمكين والصلاحيات للشباب، إلى تشكيل فريق متخصص من الدكتور عبد الوهاب الرسيني، مساعد الرئيس العام لشؤون الحوكمة والمشرف العام لمجلس الوزراء. مكتب الرئيس؛ بدر الشيخ وكيل أمين لشؤون الحوكمة بالإضافة إلى عمله كمدير عام لمكتب رئيس الجمهورية، ونائب وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والتنموية، ونائب مدير عام مكتب رئيس الجمهورية اللواء عمر الحميدي ومنصور. بالمرفي مساعداً للمدير العام للرئاسة العامة للوائح والحوكمة والشؤون القانونية. تحقيق الانضباط الوظيفي الشامل واستغلال كافة الموارد البشرية والتقنية لتحقيق الأهداف المتعلقة بتحسين مؤشرات الأداء والحوكمة، وكذلك رفع مستوى التميز والجودة لتعكس بشكل إيجابي خدمة الحرمين ومصيرهم.

كرس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نفسه لتطوير الهيكل الإداري الجديد الذي يعتبر الأكبر والأكبر في تاريخ الرئاسة. مبدأ الحوكمة والشفافية وقياس الأثر وتحفيز الكفاءات الوطنية للارتقاء في خدمة الحجاج والمعتمرين ودعم اللامعين وتنزيل المهمل المسؤولية.

العصف الذهني

واستغرق الأمر جلسات مكثفة من قبل الرئيس العام، مع القادة المعينين حديثًا في جهاز الحوكمة ومكتب الرئيس ووكالة الموارد البشرية بعد إعلان إعادة الهيكلة الأخير، لتحديد الأولويات والاهتمام بتنفيذ والتزام الأنظمة القانونية والحوكمة.، وترسيخ التناغم والمتابعة لسير عمل الرئاسة، وفق الأعراف والأنظمة والآليات المعتمدة، وكذلك تعزيز أدوار الهيئات في تطوير وتحسين نظام الأعمال في الجمعية العامة. الرئاسة ومواكبة التغيير النوعي وفق رؤية (2030).

ولتحسين التماهي بين القطاعات الثلاثة، عقد الرئيس العام سلسلة اجتماعات مكثفة مع قيادة رئاسة الرئاسة لبحث آليات تنفيذ برامج الحوكمة وفق نتائج إعادة الهيكلة الجديدة وتطبيقها على جميع منسوبي رئاسة الجمهورية دون استثناء. استثناء. وتحديد بوصلة الأداء والنتائج وضمان التميز التشغيلي للنظام.

كما التقى بالقيادات المعينة حديثاً في مكتبه، حيث أبرز ضرورة الاستفادة من كافة إمكانيات المكتب لخدمة منسوبي الرئاسة، وكذلك الانسجام والتنسيق مع كافة الجهات ووضع كل الجهود في خدمة الحرمين الشريفين ومصيرهم ومد جسور التواصل والتعاون مع كافة الجهات المعنية بخدمة رواد الحرمين الشريفين.

كما عقد الرئيس العام اجتماعاً مماثلاً مع نائب مساعد الأمين للشؤون الإدارية والتنمية عمر بن الحميدي، بحضور قيادات الإدارة العامة للموارد البشرية برئاسة الجمهورية، لمناقشة وضع خطط التقييم. المنتجات. في المرحلة التالية.

وحث الشيخ السديس على ضرورة بذل كل جهد لتقديم أفضل الخدمات لرئاسة الجمهورية وموظفيها، وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع، وخلق مؤشرات فعالة لدعم اتخاذ القرار بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية. نظام الرئاسة لتنفيذ نتائج التنمية (2024)، ومواءمتها مع أهدافها لتحقيق التميز التشغيلي والتكامل والريادة في منظومة الأعمال والخدمات المنفذة في الحرمين الشريفين، لا سيما أن الرئاسة التزمت في هيكلها الشفافية والحوكمة وقياس مؤشرات الأداء وفق المعايير الدولية.

شكلت الرئاسة مساراً تاريخياً غير مسبوق للهيكل الإداري للتنمية من خلال تدريب إداري كبير رفيع المستوى وتجديد القيادة لتحسين الخدمات، وفتح آفاق جديدة للشباب وتمكين المرأة، فضلاً عن تعزيز الحوكمة والمساءلة، وتجسيدها. الشفافية والانفتاح.