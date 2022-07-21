إطلاق أعمال مؤسسة التميز المؤسسي في العمل الخيري

افتتح مدير عام المركز الوطني لتطوير القطاع غير الربحي السيد أحمد بن علي السويلم، صباح اليوم، الدورة الخامسة لجائزة التميز في العمل الخيري، وذلك خلال حفل نظمته المؤسسة الوطنية للعمل الخيري. مؤسسة التميز المؤسسي بالرياض، بحضور أمين عام جائزة التميز في العمل الخيري الدكتور حسن بن محمد بن شريم، الأمين العام للمؤسسة الوطنية للتميز المؤسسي، الأستاذ عبدالله بن فرحان الفياض، رئيس الجمهورية. من المجلس السعودي للجودة الدكتور عايض بن طلع العمري وعدد كبير من المختصين والجهات الخيرية.

جائزة التميز في العمل الخيري

وبهذه المناسبة قال الأمين العام لجائزة التميز في العمل الخيري الدكتور حسن بن شريم إن الجائزة تتماشى مع أهداف الرؤية الطموحة التي تركز على القطاع غير الربحي وتنميته. كونه من أهم عناصر التحول الكبير الذي تمر به المملكة. قال ابن شريم “يعتبر حدث اليوم من المناسبات المهمة على طريق تطوير القطاع غير الربحي. حيث انطلقت الدورة الأولى من الجائزة منذ حوالي عشر سنوات، واليوم الذي نحتفل فيه بافتتاح دورتها الخامسة، نفخر بالإنجازات العظيمة التي حققتها الجائزة حتى الآن، حيث شارك فيها أكثر من 2000 مؤسسة وشخص. . في المجالات الثلاثة للجائزة، وهي مؤسسات خيرية متميزة تركز على الأداء الإداري. المشروع الخيري الاستراتيجي والمميز المخصص لمشاريع نوعية مقدمة من الجمعيات الخيرية داخل المملكة. أما المجال الثالث فقد خصص للأفراد لتكريم الأفكار الإبداعية المتميزة. وقال إن الجائزة تهدف إلى دعم وتكريم الممارسات المتميزة في مجال العمل الخيري، وتعزيز روح المنافسة بين المؤسسات العاملة في القطاع لتحفيز الإبداع والتعلم المستمر في العمل الخيري. وشدد خلال كلمته على أنه لا يوجد خاسر في هذه الجائزة، حيث تقوم أمانة الجائزة بزيارات ميدانية لجميع المنشآت المتنافسة على الجائزة، وسيتم تسليم هذه المنشآت بتقرير يشكل خارطة طريق لها لتطويرها. تحقيق التميز في عملهم.

إطلاق مؤسسة التميز

تم خلال الحفل إطلاق عمل المؤسسة الوطنية للتميز المؤسسي والتي تهدف إلى أن تكون إحدى الكيانات الوطنية التي تساهم في التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات في ضوء رؤية المملكة 2030، والتي تضع تطوير القطاع غير الربحي في صميم أهدافها الاستراتيجية. ولتحقيق هذه الغاية، تم إطلاق المؤسسة لمساعدة المؤسسات والأفراد العاملين في القطاع غير الربحي على تحقيق التميز في العمل المؤسسي.

أعرب الأمين العام للمؤسسة الوطنية للتميز المؤسسي السيد عبدالله بن فرحان الفياض عن سعادته بإطلاق عمل المؤسسة الذي يعد داعماً قوياً للجهود التي تبذلها حكومة المملكة للنهوض بالمنظمات غير الربحية. منظمة. قطاع. وقال “نحتفل اليوم بإطلاق المؤسسة التي تعد من أوائل المؤسسات المتخصصة في دعم القطاع غير الربحي للانتقال إلى العمل المؤسسي وتطوير وتحسين الأداء من خلال تقديم العديد من خدمات التأهيل والاستشارات والبرامج الهادفة إلى الانتشار. ثقافة التميز وتحسين كفاءة العمل المؤسسي في القطاع غير الربحي. في مؤسسة التميز الوطني، نطمح إلى توفير معيار يمكن أن يضع الأساس لقياس تقدم المنظمات غير الربحية في الأداء وتميزها في أداء واجباتها “.

يشار إلى أن الجائزة حققت أرقاماً ملحوظة في دوراتها الأربع الأخيرة، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين أكثر من 2000 مشارك من المؤسسات والأفراد الذين قدموا ما يقرب من 1500 فكرة إبداعية وما يقرب من 500 مشروع متميز، استفاد منها أكثر من 400 جمعية خيرية. وتجاوزت قيمة جوائزهم 6 ملايين ريال.

العلامات مؤسسة التميز المؤسسي، العمل الاجتماعي