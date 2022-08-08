إطلاق البرنامج التدريبي الأول للتعامل مع الضغوط في جدة

أطلق المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أول برنامج تدريبي للتغلب على الضغوط في مدينة جدة كمرحلة أولى من التحضير لإدخاله في جميع أنحاء المملكة في المستقبل.

سيقام التدريب على مدار يومين بحضور 30 ​​مدربًا ومدربة في مركز جدة للتدريب الصحي في الحمراء.

أهداف التدريب

يهدف البرنامج إلى تدريب عدد من المتخصصين على توعية أفراد المجتمع بطبيعة التوتر وتقنيات التكيف وأسبابه ومصادره وأعراضه، بالإضافة إلى تزويد المدربين برؤى ثاقبة حول تأثير الإجهاد في الجسم والقدرة على شرحه. من الناحية الفسيولوجية ومعرفة أهم طرق وطرق علاجه وتدريبه ليصبح مدربا محترفا.

وعمل المركز على تنفيذ البرنامج بعد رصد ارقام منظمة الصحة العالمية التي تشير الى ان واحدا من كل عشرة يعاني من الاكتئاب او الاضطراب او القلق وهذا مؤشر على زيادة كبيرة في الارقام مقارنة بالعقود الماضية .

وأوضح المركز أن الاضطرابات النفسية تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي بسبب ما تسببه من اضطرابات وخسائر في الإنتاج مما يزيد من ضرورة تجنب هذه المخاطر من خلال المبادرات والبرامج التي ترفع الوعي النفسي في المجتمع.