إطلاق البرنامج الصيفي لعلوم وتقنيات الفضاء

تنظم الهيئة السعودية للفضاء البرنامج الصيفي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في الرياض، بالتعاون مع إمبريال كوليدج لندن ومدرسة ثندربيرد للإدارة العالمية، خلال الفترة (14 أغسطس – 25 أغسطس) في مركز هواوي لفيوتشر سبيس. يهدف إلى رفع المعرفة وتطوير مهارات طلاب الجامعة في مجال الفضاء وعلومه، من خلال دورات تدريبية يدرسها متخصصون في علوم الفضاء.

تفاصيل البرنامج

ويستهدف البرنامج، المقرر أن تنتهي فترة تسجيله في 7 أغسطس، طلاب البكالوريوس في تخصصات العلوم والهندسة، مع معايير تشمل أن يكون المتقدم سعوديًا ويدرس حاليًا على مستوى البكالوريوس في تخصصات العلوم والهندسة. هندسة إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، بالإضافة إلى اجتياز امتحان القبول، وتجدر الإشارة إلى أن الملتحقين بالبرنامج سيحصلون على شهادات معتمدة من هيئة الفضاء السعودية بالتعاون مع إمبريال كوليدج لندن وكلية ثندربيرد للإدارة العالمية.

تعزيز دور السلطة

يأتي هذا البرنامج لتعزيز دور الهيئة في كل ما يتعلق بقطاع الفضاء، من خلال تنمية القدرات البشرية من خلال توعية الطلاب والمجتمع بأهمية علوم وتقنيات الفضاء، وكذلك تحسين الجودة والكفاءة. من المحتوى المتعلق بالفضاء. بالإضافة إلى إلهام الأجيال القادمة من خلال توعيةهم بالأعمال العلمية والتطبيقية والهندسية المتعلقة بقطاع الفضاء، يمكن تسجيل البرنامج من خلال الرابط هنا.